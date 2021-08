Por que usuários do Facebook estão gastando US$ 300 para recuperar a conta

Os usuários do Facebook que lutem. Para recuperar a conta na rede social, algumas pessoas precisaram gastar 300 dólares (cerca de 1.500 reais) em um fone de ouvido da Oculus, subsidiária da empresa que desenvolve produtos de realidade virtual.

As informações são do site de notícias NPR. Os usuários tiveram os perfis hackeados e nunca conseguiram desbloquear as contas, porque não conseguiram entrar em contato com o Facebook.

"Enviei formulários pela manhã, ao meio-dia e à noite, várias vezes ao dia", disse Jessie Marsala, uma das pessoas que perdeu sua conta, à publicação. "Ninguém me respondeu, nem uma vez."

Uma dica em um fórum da rede social Reddit fez com que os usuários comprassem fones de ouvido da Oculus, produto que pode ser utilizado com os óculos de realidade virtual da companhia.

Porém, eles não planejavam usar os fones: a subsidiária conta com seu próprio sistema de atendimento ao cliente — o que, para os usuários, significa uma chance de falar com alguém e conseguir o perfil de volta.

Ao contatar a Oculus com o número de série do produto, usuários receberam uma resposta imediata. Como é preciso ter uma conta ativa no Facebook para usar o fone, os perfis foram logo reativados, de acordo com a NPR.

"A única maneira de obter atendimento ao cliente é provar que realmente comprou algo deles", disse Brandon Sherman, outro usuário que seguiu a dica do Reddit.

Depois, todos devolveram o dispositivo intacto.

Um porta-voz do Facebook disse à NPR em comunicado que o centro de suporte ao cliente do Facebook está aberto 24 horas por dia para ajudar os usuários com problemas. “Também sabemos que precisamos continuar melhorando nessa área e planejamos investir mais no futuro”, acrescentaram.