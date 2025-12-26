Por que é recomendável desligar o Wi-Fi ao sair de casa

Manter o Wi-Fi do celular constantemente ligado pode parecer prático, mas autoridades de segurança cibernética alertam que esse hábito pode custar caro.

A recomendação de desligar o Wi-Fi do celular fora de casa ganhou destaque com a publicação do relatório da French Computer Emergency Response Team (CERT-FR), uma das principais autoridades de segurança cibernética da França. O documento é categórico ao alegar que usuários devem desligar o Wi-Fi do smartphone sempre que o recurso não estiver em uso.

Ataque invisível

O problema está no que especialistas chamam de "superfície de ataque". Tecnologias de comunicação sem fio — Wi-Fi, Bluetooth, 4G e 5G — criam múltiplos pontos de entrada que podem ser explorados por agentes mal-intencionados, segundo o relatório da CERT-FR.

Quando o Wi-Fi está ativo, o celular busca constantemente redes conhecidas para se conectar automaticamente. Esse comportamento aparentemente inofensivo pode ser explorado por hackers por meio de ataques conhecidos como "Evil Twin" (gêmeo do mal), onde criminosos criam pontos de acesso falsos que imitam redes legítimas.

Shoppings, aeroportos, cafeterias e espaços públicos estão repletos de redes Wi-Fi abertas. Com a função ativada, o smartphone pode se conectar automaticamente a essas redes sem que o usuário perceba, expondo dados sensíveis.

Uma vez conectado a uma rede comprometida, o aparelho fica vulnerável a interceptação de dados, instalação de malware e roubo de credenciais. Aplicativos que não utilizam criptografia adequada tornam-se especialmente suscetíveis nesse cenário.

Há ainda a questão do rastreamento. Dispositivos com Wi-Fi ativado transmitem continuamente seu endereço MAC (identificador único do aparelho) ao buscar redes disponíveis. Essa assinatura digital pode ser capturada por sistemas de monitoramento em estabelecimentos comerciais, permitindo o rastreamento de movimentos e criação de perfis de comportamento sem consentimento explícito.

Como se proteger?

A orientação da CERT-FR é parte de uma tendência global de conscientização sobre segurança mobile. Além de desativar o Wi-Fi quando não estiver em uso, especialistas recomendam: