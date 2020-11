PlayStation 5 tem redução de preço no Brasil após corte de IPI

A Sony anunciou nesta terça-feira que reduziu o preço sugerido de seu console PlayStation 5 no Brasil refletindo decreto do governo que cortou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre videogames na semana passada.

A companhia informou que as duas versões do console terão corte de 300 reais em seu preço sugerido. O modelo com leitor de discos passa a custar 4.699 reais, enquanto a edição digital custará 4.199 reais.

O controle DualSense do videogame também teve redução em seu valor sugerido, custando 469 reais, contra 499 anteriormente. A câmera do PlayStation 5 passa custar 419 reais, de 449.

“A redução de preço sugerido entra em vigor imediatamente e também abrangerá aqueles que já compraram na pré-venda”, afirmou a Sony em comunicado.

Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou decreto que cortou pela segunda vez em seu mandato o IPI sobre consoles, acessórios e jogos de videogames.

O PlayStation 5 será lançado no Brasil em 19 de novembro, uma semana após o lançamento nos Estados Unidos.

Na semana passada, a Microsoft também diminuiu o preço sugerido de sua próxima geração de consoles. O Xbox Series X será vendido a 4.599 reais, de 4.999 reais antes da redução do IPI, enquanto o modelo Series S, com menor capacidade de processamento, passou a custar 2.799 reais, contra 2.999 reais anteriormente. Os consoles serão lançados no Brasil em 10 de novembro.