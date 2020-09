Pesquisadores registram maior foto digital do mundo, de 3,2 gigapixels

Utilizando uma câmera digital chamada LSST, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, conseguiram capturar as maiores fotografias da história. Cada imagem tirada pela câmera digital tem 3,2 gigapixels (3.200 megapixels).

Para ter uma ideia, seriam necessárias 378 televisores de ultra-alta definição (UHD, na sigla em inglês) para exibir uma única foto em seu tamanho real. A novidade foi divulgada pelo Centro de Aceleração Linear de Stanford.

Segundo o centro de pesquisas, a câmera será utilizada no telescópio Legacy Survey of Space and Time (LSST), da base da Universidade no Chile, com o objetivo de estudar energia e matéria escura.

Imagem registrada pela câmera LSST

A câmera é capaz de capturar imagens por 189 sensores chamados de dispositivos acoplados por carga (CCDs), na linguagem técnica. Eles são responsáveis por constituir o plano focal da câmera, que contém 3,2 bilhões de pixels.

Esse foi apenas o primeiro teste realizado com a câmera, e a equipe ressaltou que ainda tem que construir o restante da câmera. O teste final, que deve entregar imagens ainda maiores, será realizado na metade de 2021.

As imagens de 3.200 megapixels indicam que os sensores da câmera passaram em um importante primeiro teste. Agora, a equipe ainda tem um trabalho desafiador a finalizar a construção do restante da câmera.