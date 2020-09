Incêndios na Califórnia deixam vermelho o céu de São Francisco

Um céu apocalíptico tomou conta da cidade de São Francisco, na Califórnia. Diversas imagens da cidade circularam nas redes sociais e a internet mostrando os efeitos da fumaça e do forte incêndio que assola a região.

Desde o início do período mais seco, um recorde de 2,5 milhões de acres já foram devastados pelo fogo no estado, segundo informações do governo local. Oito pessoas morreram e 3.700 estruturas foram destruídas.

Segundo a agência responsável pela mensuração da qualidade do ar na cidade de São Francisco, a cor do céu ficou dessa maneira porque as partículas de fumaça impedem a passagem de luz azul e permitem apenas que luzes amarelo, laranja e vermelho alcancem a superfície. A fumaça era tão espessa nesta quarta, 9, que a cidade ficou praticamente no escuro até as 10h da manhã, segundo relatos no Twitter.

Incêndios como este estão se tornando cada vez mais comuns na costa oeste dos Estados Unidos, em especial nos estados da Califórnia e Oregon, segundo informações da Nasa, a agência especial americana.

Veja mais imagens e publicações nas redes sociais:

Califórnia ficou no escuro por causa de incêndios florestais na manhã desta quarta-feira, 9. (Reuters/Stephen Lam) Califórnia ficou no escuro por causa de incêndios florestais na manhã desta quarta-feira, 9. (Reuters/Stephen Lam)

10:30am skies over Nob Hill in San Francisco.

Stay safe everyone! pic.twitter.com/H4pLL6XSco — Zneha (@mithrilmaker) September 9, 2020