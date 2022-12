Os 5 melhores jogos para experimentar no fim de semana

Dezembro é historicamente o mês dos videogames, já que os consoles, que são uns dos favoritos na listas de presentes de Natal, aparecem com descontos no período das vendas do fim de ano.

No quesito jogos, a data não empolga tanto, mas há novidades. Entre elas The Walking Dead: Saints & Sinners e o bastante original High On Life. Remasterizados também estão na lista com Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion e The Witcher 3: Wild Hunt.

Confira abaixo a seleção EXAME de títulos.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2

Trata-se de um verdadeiro VR de zumbi. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, a continuação da aventura de realidade virtual lançada em 2020. O jogador continuará sua aventura em uma Nova Orleans abarrotada de mortos-vivos, com novos lugares para serem explorados, e uma nova facção de sobreviventes e, como se não bastasse, será necessário fugir do Axeman, um chefão stalker ao estilo Nemesis, do saudoso Resident Evil 3.

Plataforma: Meta Quest 2, PSVR e PCVR

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol é a aguardada continuação espiritual de Dead Space. O título coloca o jogador na pele de Jacob Lee que está na prisão Black Iron na lua Callisto, a segunda maior de Júpiter, após um ataque terrorista contra sua nave de suprimento. Prepara-se para sobreviver em um ambiente extremamente hostil e cheio de criaturas que não ligam para a sua existência.

Plataforma: PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS5 e PS4

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

O RPG hack and slash é a versão remasterizada do game lançado em 2007 que serve como prequel do sétimo título da famosa franquia da Square Enix. O game conta com gráficos em HD, novos modelos 3D, sistema de batalha aprimorado parecido com o de Final Fantasy VII Remake.

Plataforma: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch

High On Life

Aqui temos o mais original e inusitado da lista. Desenvolvido e publicado pela Squanch Games, fundada por Justin Roiland de Rick and Morty, High On Life é um FPS biopunk de comédia que tem como foco armas falantes, aliens com dilemas sobre a vida em uma aventura psicodélica. A missão principal do jogador é destruir um cartel alienígena que quer usar o planeta Terra como drogas.

Plataforma: PC, Xbox One e Xbox Series X e S.

The Witcher 3: Wild Hunt — Next Gen

Trata-se da atualização de nova geração de The Witcher 3: Wild Hunt. Com isso o Game of the Year de 2015 recebeu um pacote de melhorias para rodar com os visuais aprimorados para o PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Os destaques desse upgrade ficam para o Ray Tracing, modelos e texturas em 4K, gameplay aprimorado, um modo de 60 fps, saves na nuvem e um novo modo foto. A atualização será gratuita para todos que tiverem o game e permitirá os jogadores migrarem seus saves para a nova geração de consoles e PC.