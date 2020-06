O TikTok é um lugar para experiências criativas, diz diretor da empresa

Você provavelmente já ouviu falar do TikTok, aplicativo chinês de vídeos que virou febre principalmente entre adolescentes e jovens adultos. Em 2019, foi o terceiro app mais baixado mundialmente e já conta mais de 800 milhões de usuários globais.

Apesar de não se considerar uma rede social, a empresa não ficou de fora das polêmicas sobre fake news, desinformação e racismo. No início deste mês, o TikTok divulgou um comunicado se desculpando após acusações de que estaria censurando posts sobre o movimento Black Lives Matter (ou “vidas negras importam”).

O aplicativo, que tem como foco vídeos curtos produzidos pelos usuários, tem tomado medidas para evitar a disseminação de conteúdos falsos, em especial ligados à pandemia de covid-19. A companhia fez uma parceria com órgãos internacionais para dar orientações de saúde.

“Entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Cruz Vermelha, além das Nações Unidas, estão usando o ­TikTok para educar seus usuários e fornecer incentivo durante este período desafiador”, diz Rodrigo Barbosa, gerente de comunidade do TikTok no Brasil em entrevista à EXAME. Segundo ele, todo conteúdo considerado falso é retirado do ar imediatamente. “O conteúdo destinado a enganar ou a induzir a erro coloca em risco nossa comunidade, que é baseada na confiança. Não permitimos esse tipo de conteúdo em nossa plataforma”, afirma.

No ano passado, a empresa foi criticada por apagar publicações sobre os protestos em Hong Kong que desagradaram ao governo chinês. Na China, onde algumas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, são proibidas, a máquina de censura governamental controla todo o conteúdo publicado online.

Confira a entrevista com Barbosa na íntegra:

Qual é a importância das redes sociais em evitar a propagação das fake news?

O TikTok entende seu papel na prevenção de notícias falsas e na divulgação de informações reais, de fontes oficiais. O TikTok é um lugar para experiências criativas, divertidas e positivas.

Nossas Diretrizes da Comunidade deixam claro que não permitimos informações erradas que possam causar danos à nossa comunidade ou ao grande público. Embora incentivemos nossos usuários a ter conversas respeitosas sobre os assuntos que são importantes para eles, removemos tentativas deliberadas de deturpar fontes oficiais de notícias.

Por exemplo, com a covid-19, estamos comprometidos em manter nossos usuários seguros e informados. Para esse fim, firmamos parcerias com organizações de saúde pública e autoridades locais de saúde para fornecer informações confiáveis e confiáveis à nossa comunidade. Entidades como a Organização Mundial da Saúde, Cruz Vermelha, além de que organizações das Nações Unidas estão usando o TikTok para educar os usuários e fornecer incentivo durante esse período desafiador.

Em tempos de coronavírus, quais iniciativas o TikTok têm tomado?

O TikTok realizou ações de engajamento e doações diretas para projetos importantes que beneficiaram profissionais de saúde e comunidades vulneráveis afetadas pela Covid-19. Uma dessas ações foi a campanha de engajamento online na plataforma TikTok, chamada #JuntosVamosVencer, com lives de artistas brasileiros conhecidos do público, além do compartilhamento de hastags e mensagens positivas que excederam as metas estabelecidas e resultaram em uma doação de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) para projetos sociais mantidos pelas ONGs Ação da Cidadania e Central Única das Favelas (CUFA).

Outra ação foi a doação de outros 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões) ao Fundo de Emergência em Saúde – Coronavirus Brasil, criado pelo IDIS, BSocial e Movimento Bem Maior. O valor foi destinado às instituições de saúde vinculadas ao fundo, incluindo Fiocruz, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo, Hospital Santa Marcelina, Santa Casa de Araçatuba e Communitas para auxiliar na compra de material e equipamento para profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia, incluindo testes rápidos para detecção de Covid-19, máscaras, respiradores mecânicos e outros itens essenciais.

Outras ações estimularam o bem-estar da comunidade TikTok, através da disseminação de mensagens positivas e da criação de conteúdo criativo e de entretenimento. Como, por exemplo, o projeto Live X Live (LXL), um festival de música digital, o “Music Lives”, com a co-participação no Brasil da cantora Anitta e de várias organizações internacionais de artistas que incentivavam os usuários a permanecer em suas casas e coletar fundos para o MusiCares Covid-19 Relief Fund.

A atual campanha do TikTok é uma parceria com 4 ONGs (Fundação Dorina Nowill para Cegos, AACD, Instituto Jô Clemente e Derdic) e tem por objetivo dar visibilidade a essas causas, além de levantar doações para apoiar esses trabalhos durante esse período de isolamento social.

Qual é o posicionamento do TikTok em relação às fake news?

O TikTok é uma plataforma que proporciona experiências criativas, divertidas e positivas. Conforme deixamos claro em nossas Diretrizes da Comunidade, o conteúdo destinado a enganar ou induzir a erro qualquer membro coloca em risco nossa comunidade, que é baseada na confiança. Não permitimos esse tipo de conteúdo em nossa plataforma.

Em sua opinião, qual é o papel das redes sociais em momentos conturbados como esse?

Mais do que nunca, as famílias estão recorrendo à plataforma online como o TikTok para se manterem informadas e conectadas. O TikTok é uma plataforma positiva e inclusiva que promove um forte senso de comunidade e pertencimento, onde todos são incentivados a serem autênticos. Nesse período de isolamento social, onde as pessoas estão mais em casa, elas precisam de mais diversão, e é isso que elas conseguem assistindo e postando vídeos no TikTok

Neste momento sem precedentes, o que realmente comoveu nossa equipe é ver a comunidade TikTok se unir – a maneira como a comunidade está crescendo, mostrando compaixão, força e solidariedade foi inspiradora. Como todos nós nos ajustamos ao nosso novo padrão, o TikTok tem sido um lugar seguro para a comunidade mostrar que estamos todos na mesma situação.

O que está na mira para a empresa?

O TikTok é o destino para criar e descobrir vídeos para celular de forma curta, reais, interessantes e divertidos, diversos, alegres e autênticos. A plataforma fornece uma experiência fácil, permitindo que os usuários criem e consumam conteúdo facilmente diretamente no aplicativo. Os usuários estão empolgados em ingressar em uma comunidade global positiva e criativa, onde todos pertencem e onde podem se expressar de uma maneira única quem eles são.

Atualmente, o TikTok se concentra em continuar a criar a melhor experiência de plataforma possível para seus usuários. Estamos super empolgados com as oportunidades potenciais que temos pela frente. Temos trabalhando em estreita colaboração com nossos desenvolvedores e parceiros para criar uma comunidade divertida, positiva e abrangente.

Nossas equipes foram e continuarão lançando recursos novos, divertidos e emocionantes, que refletem as necessidades dos usuários, além de fornecer as ferramentas e os recursos para que os usuários criem conteúdo de alta qualidade. Além disso, temos uma estratégia de localização robusta na qual incentivamos os usuários a criarem conteúdo relevante para a cultura e as tendências locais. Nossas equipes de operação garantem que o TikTok fornece um suporte da comunidade para criatividade e descoberta para os usuários locais.