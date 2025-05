O fim chegou: Skype deixa de funcionar nesta segunda-feira, 5

O Skype, aplicativo de mensagens conhecido dos anos 2000, chegou oficialmente ao fim nesta segunda-feira, 5.

A Microsoft, responsável pelo serviço desde 2011, confirmou que a ferramenta será substituída pelo Microsoft Teams, que agora assume o papel de principal solução da empresa para videoconferências.

O encerramento marca o fim de uma era para o serviço que dominou o mercado de chamadas online por mais de 20 anos.

Teams assume como principal plataforma da Microsoft

Com a transição, a empresa passa a concentrar seus esforços no Microsoft Teams — já consolidado no ambiente corporativo e que agora também oferece versão gratuita para uso pessoal.

O aplicativo concentra funções de chamadas, mensagens, reuniões e colaboração em tempo real, prometendo uma experiência mais integrada.

Usuários que migrarem para o Teams poderão acessar conversas, contatos e grupos utilizados no Skype. A sincronização é feita automaticamente ao realizar o login na nova plataforma.

Prazo para exportar dados vai até janeiro de 2026

A Microsoft informou que os usuários terão até janeiro de 2026 para baixar ou apagar seus dados do Skype. Isso inclui histórico de mensagens e registros de chamadas. Caso nenhuma ação seja tomada até lá, todas as informações vinculadas à conta serão excluídas.

“Seus dados permanecerão disponíveis para exportação até janeiro de 2026”, informou a empresa em página oficial de suporte.

Legado do Skype e o futuro das videoconferências

Criado em 2003, o Skype se tornou um símbolo da comunicação digital no início do século, permitindo chamadas internacionais gratuitas e popularizando o uso da voz e vídeo via internet. Durante anos, o serviço foi sinônimo de videoconferência para milhões de usuários ao redor do mundo.

Nos últimos anos, no entanto, perdeu espaço para concorrentes mais modernos, como Zoom, Google Meet e o próprio Teams — especialmente com o crescimento do trabalho remoto.

Ao aposentar o Skype, a Microsoft busca consolidar sua estratégia em torno de uma plataforma única.