NVIDIA lança placas de vídeo GeForce RTX 3050 para notebooks gamer

A fabricante de placas de processamento gráfico NVIDIA anunciou nesta terça-feira, 11, novas placas para notebooks gamer. A empresa está lançando agora as placas GeForce RTX 3050 e 3050 TI para laptops.

De acordo com a empresa, já são mais de 140 laptops que têm alguma das placas da nova geração RTX. Em janeiro, durante a feira de eletrônicos CES, a empresa já havia anunciado a chegada dos modelos mais recentes para os laptops. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade das placas em notebooks no Brasil. Lá fora, nos EUA, os notebooks com as novas placas chegam a partir de 799 dólares.

Com o anúncio desta terça, a empresa espera alcançar milhões de outros gamers e criadores de conteúdo com mais de 140 notebooks que contêm alguma das novas placas de vídeo.

As RTX 3050 e 3050 TI, segundo a NVIDIA, têm o dobro da capacidade de processamento da geração anterior e permitem jogar com mias de 60 frames por segundo, além de contar com tecnologia ray tracing, que permite baixa latência enquanto mantém altas taxas de frames na tela.

Com arquitetura Ampere, a empresa afirma que a nova geração, apresentada no ano passado, é até 2 vezes mais rápida do que a anterior, construída com base na arquitetura Turing, sendo um dos maiores saltos geracionais em termos de desempenho.

A empresa também passa a disponibilizar uma série de ferramentas para criadores e streamers em laptops, como o NVIDIA Broadcast e o NVIDIA Studio, aumentando a agilidade na edição de vídeo e fotos, o que vai permitir uso profissional dos computadores com as novas placas de vídeo.

Quer saber mais novidades do gigantesco mercado gamer? Assine a EXAME.