Nvidia lança novas placas de vídeo para laptops gamer e anuncia RTX 3060

A fabricante de chips de processamento gráfico Nvidia está trazendo a nova geração GeForce RTX série 30 para laptops. As placas, inicialmente para desktop, foram anunciadas no ano passado em modelos e agora recebem a expansão da linha como parte dos anúncios da empresa durante a Consumer Electronic Show (CES), a maior feira de tecnologia voltada para o consumidor do mundo.

Já no lançamento cerca de 70 laptops devem incluir as novas unidades de processamento gráfico, com preços a partir de 999 dólares. De acordo com a fabricante, as novas placas têm aumento de eficiência energética e permitem designs mais finos e leves para os computadores.

Além dos modelos GeForce RTX 3090, 3090 e 3070 apresentados no ano passado, a Nvidia tamém lançou a RTX 3060, que poderá ser encontrada tanto para laptops quanto para desktops. A GPU sai a partir de 329 dólares.

De acordo com Jeff Fisher, vice-presidente do negócio de placas gráficas GeForce, o lançamento está alinhado com o mercado, com a adoção de jogos “por milhões de pessoas em 2020”, que recorerram a computadores melhores para jogar, criar e se conectar umas com as outras. Nos últimos dois anos, serviços vinculados a jogo, como o Discord, uma plataforma que conecta gamers, triplicou de tamanho, por exemplo.

Com arquitetura Ampere, a empresa afirma que a nova geração é até 2 vezes mais rápida do que a anterir, construída com base na arquitetura Turing, sendo um dos maiores saltos geracionais em termos de desempenho.

As unidades gráficas de final 60, de acordo com a Nvidia, são tradicionalmente populares entre gamers em plataformas como a Steam, e a GTX 1060 figurou no topo das listas de placas de vídeo para jogos desde que foi apresentada, em 2016.

Com novos títulos sendo disponibilizados no mercado de jogos, as placas vêm em momento de aumento na demanda. Lançado no final do ano passado, por exemplo, o game Cyberpunk 2077 teve desempenho notoriamente melhor em computadores com placas de vídeo dedicadas do que em consoles de videogame, por exemplo.

O mercado de unidades gráficas (GPUs) tem crescido em linha com a demanda maior por jogos online. De acordo com dados da empresa de análises Allied Market Research esse mercado, que valia 19,7 bilhões de dólares em 2019, deve crescer 10 vezes até 2027 para mais de 200 bilhões de dólares, com um crescimento médio anual de 33,6%.