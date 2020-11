Novos PlayStation e Xbox chegam esta semana, em bom ano para os games

A nova geração de dois dos principais videogames chegam esta semana. Tanto o PlayStation 5 (dia 12 nos EUA, dia 19 no Brasil) quanto os Xbox Series S e Series X (nesta terça-feira, 10) chegam oficialmente nos próximos dias e devem ser entregues para quem comprou os consoles na pré-venda.

Além de representar uma escalada na capacidade de processamento dos consoles e possibilidade de desenvolvimento de novos títulos, os lançamentos também são importantes na continuidade do mercado de games, que tem se desenvolvido muito nos últimos anos.

Durante a quarentena, que tirou de cena cinemas, shopping centers e parques, oo mercado de games foi uma solução de entretenimento e interação entre familiares e amigos. De acordo com a consultoria Newzoo, o ano de 2020 vai terminar com 150 milhões de novos jogadores, totalizando 2,7 bilhões. O setor fatura 159 bilhões de dólares — é três vezes mais do que o mercado de streaming, liderado pela Netflix.

A chegada dos novos consoles deve trazer ainda mais gás ao setor, principalmente com a redução de impostos que fez os preços baixarem nas últimas semanas. Microsoft e Sony, as fabricantes dos consoles, anunciaram mudanças no preço brasileiro após o anúncio do governo de que reduziria o Imposto sobre Produtos Industrializados nos games.

Como em outros mercados de tecnologia, a mudança de geração deve ser menos visual do que era no passado. Os jogos não terão uma mudança drástica no visual com os novos sistemas, que de fato são mais parrudos, mas devem trazer novas sensações aos gamers. A Sony, por exemplo, introduziu novos padrões vibratórios aos controles para aumentar a sensação de imersão.

Os aparelhos têm ainda melhoramentos técnicos, como armazenamento em flash (SSD), processadores mais parrudos e compatibilidade para 120Hz, que trará taxas de atualização mais frequente, também melhorando a experiência dos jogadores.