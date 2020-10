Bolsonaro: redução de imposto para videogames será publicada nesta terça

Da Redação, com agências

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que deve publicar na terça-feira decreto sobre redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI) que incide sobre consoles de videogames, acessórios e jogos.

Segundo publicação de Bolsonaro no Twitter, o IPI de consoles e “máquinas de jogos” será reduzido de 40% para 30%. Enquanto isso, a alíquota do tributo que incide sobre acessórios será cortada de 32% para 22%.

Bolsonaro afirmou ainda que o IPI de máquinas de videogame tipo arcade, que possuem uma tela incorporada, e os portáteis terão imposto reduzido de 16% para 6%.

Em agosto de 2019, o governo reduziu o imposto sobre produtos industrializados (IPI) em consoles e máquinas de jogos de vídeo de 50% para 40%.

Para Marcelo Tavares, organizador da BGS, a maior feira do setor da América Latina, qualquer redução na carga tributária é bem-vinda, mas o peso dos impostos continuará sendo elevado. Além dos tributos federais, há incidência de ICMS, PIS e Cofins.

“Essa nova redução será um segundo passo importante, mas é preciso mirar o terceiro passo”, disse Tavares, em referência a uma proposta de emenda à Constituição, que pode ser votada no Senado, que prevê a imunidade tributária a consoles e jogos de videogames produzidos no país.

O videogame está entre as principais indústrias do entretenimento. Segundo a consultoria NewZoo, o setor deve movimentar neste ano 159,3 bilhões de dólares. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking de receitas geradas pelo setor.

Segundo Tavares, a redução no imposto será benéfica para os jogadores, que pagam valor alto pelos consoles no país. O PlayStation 5, que chegará às lojas neste ano, custa 4.499 reais. Nos Estados Unidos, sai por 499 dólares (cerca de 2.700 reais).

*Essa matéria está sendo atualizada.