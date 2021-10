Novo MacBook Pro chega ao Brasil por até R$ 77.999; veja preços

O novo MacBook Pro chega ao Brasil nesta segunda-feira (18) com preços que atingem até R$ 77.999. O valor é o cobrado pela empresa pela versão mais avançada do produto, que tem tela de 16 polegadas, processador M1 Max, 8 terabytes de memória e RAM de 64 GB. Na sua versão mais simples, esse modelo sai por R$ 45.499, vindo com 1 terabyte de memória e 32 GB de RAM.

O MacBook Pro que vem com o M1 Pro, processador mais simples entre os dois anunciados no evento de hoje, transmitido on-line, tem preço sugerido a partir de R$ 26.999. Essa versão tem tela de 14 polegadas.

A Apple também venderá uma versão intermediária entre os modelos citados, um aparelho com tela de 16 polegadas e processador M1 Pro. Por esse produto, o preço cobrado pela companhia é a partir de R$ 35.499.

Diferentemente do que acontece nos iPhones, a Apple vai oferecer o carregador dos MacBooks Pro na caixa. Pela primeira vez, os aparelhos têm tecnologia de recarga veloz e podem atingir metade da capacidade máxima da bateria após passarem apenas 30 minutos carregando.

Os preços já constam no site brasileiro da Apple, mas os produtos ainda não estão disponíveis para a compra.

AirPods

A Apple também já revelou o preço para os novos fones de ouvido AirPods de terceira geração: 2.399 reais.