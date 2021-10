Apple vende pano de R$219 no Brasil e permite pagamento em 12x

A Apple começou a vender um pano de polimento para MacBooks que custa 219 reais no Brasil.

O produto, antes, vinha junto aos aparelhos e agora pode ser comprado separadamente e pago em até 12x, com frete gratuito.

"Feito com material macio e não abrasivo, o Pano de Polimento pode ser usado com segurança e eficiência em qualquer tela Apple, incluindo o vidro nano-texture", de acordo com a descrição no site oficial da Apple.

O pano de polimento chegou à loja da empresa junto com os novos MacBooks Pro, que têm preços entre 27 mil e 78 mil reais, dependendo da configuração de memórias e processador. O preço do pano é o mesmo que a empresa cobra pelo cabo USB-C para Lightning de 1 metro.

Os consumidores reagiram ao lançamento do produto com indignação e piadas nas redes sociais. Recentemente, a Apple iniciou a pré-venda do iPhone 13 e os preços chegam a 15.499 reais. Para efeito de comparação, o primeiro iPhone, de 2007, era vendido no Brasil por valores entre 1 mil e 2,6 mil nas operadoras. Nesse período, houve aumento da inflação e queda valor do real perante ao dólar, fora reajustes na margem de lucro da empresa no país.

Veja o que os consumidores disseram sobre o novo pano de 219 reais da Apple a seguir.

Dica pra quem gosta de passar pano pra Apple pic.twitter.com/7Xv0cI8jdN — Não Intendo (@blognaointendo) October 18, 2021

Os novos MacBook Pro custam a bagatela de 27 mil reais. A Apple também lançou um pano de polimento por meros R$ 219,00. pic.twitter.com/zmWJGcTdjU — Flávio Costa (@flaviocostaf) October 19, 2021

Agora dá pra passar pano pra Apple com o paninho oficial 🤡 pic.twitter.com/xJsAByZ291 — Fernando Rech (@NandoRech) October 19, 2021