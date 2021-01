Na Índia, uma nova fronteira para a Apple

A Apple parece estar em busca de novos horizontes. A empresa deve aumentar a produção de iPhones na Índia, onde já fabrica os iPhone 11, além de iniciar a produção dos novos iPhone 12 no país.

A informação é da agência Nikkei e aponta para uma diversificação na linha de produção da Apple. Além do aumento de produção na Índia, a gigante planeja até a metade do ano iniciar a fabricação de iPads no Vietnam — a primeira vez que o tablet seria feito em quantidade considerável fora da China.

De acordo com fontes ouvidas pela Nikkei, a empresa estaria aumentando a produção de alto-falantes residenciais, fones de ouvido e computadores no sudeste asiático, para diversificar a produção.

O movimento, de acordo com a agência aponta para o aumento no custo da mão de obra na China e a expectativa de manutenção das tarifas com o país, apesar da nova gestão do democrata Joe Biden.

O crescimento da Apple na Índia também estaria surpreendendo. De acordo com uma análise das empresas de pesquisa Counterpoint Research e CyberMedia Research, o crescimento da fabricante dobrou na Índia no quarto trimestre de 2020.

A Apple ainda não divulgou os resultados do último período de 2020, mas analistas estimam que 1,5 milhão de iPhones foram vendidos na Índia, uma demanda que cresceu 100% na comparação com o ano anterior.

Avaliada em 2,4 trilhões de dólares, a fabricante do iPhone teve um trimestre de lançamentos com a chegada de uma nova linha de MacBooks, agora com processadores “feitos em casa” após o fim da parceria com a Intel, além de um novo MacBook Air. Os novos produtos ajudaram a companhia a reconquistar o posto de marca mais valiosa do planeta após cinco anos longe da liderança.

A empresa tem uma fatia pequena no mercado indiano, de 4% apenas. A Índia é notória por ser um mercado forte para fabricantes chinesas, como Oppo, Xiaomi, Realme e para a sul-coreana Samsung.

Apesar disso, a imprensa local afirma que a estratégia local tem mudado, com a Apple lançando um site para vender produtos na Índia com diferentes financiamentos, além de serviços como AppleCare+ — que garante seguro e reparos para aparelhos da empresa.

Uma análise da Counterpoint sugere ainda que a chegada da rede 5G pode ser importante para o desempenho da empresa no país, que deve ter uma demanda por 38 milhões de smartphones 5G este ano.

Os últimos aparelhos da empresa, em especial o iPhone 12 mini, que tem um preço mais competitivo, podem brigar nesse mercado.