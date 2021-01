Com preço de iPhone, novo fone de ouvido da Apple já é vendido no Brasil

Os novos fones de ouvido da Apple já estão sendo vendidos no Brasil. Os AirPods Max ficaram disponíveis no site da Apple na última segunda-feira (18) e já podem ser encomendados por consumidores no país. O problema é o preço. O novo fone de ouvido sem fio da Apple custa 6.899 reais. Para piorar, assim como os iPhones, o gadget também vem sem o carregador.

O parrudo fone de ouvido over-ear da companhia da maçã foi lançado ainda em dezembro do ano passado. Nos Estados Unidos, o acessório custa 550 dólares (algo em 2.900 reais em conversão direta). O preço no Brasil sofre aumento por conta dos impostos de importação e outras taxas que as fabricantes precisam arcar para ofertarem seus produtos no país.

O valor de quase 7 mil reais faz com que os AirPods Max custem mais até mesmo do que alguns iPhones. O iPhone 11, por exemplo, pode ser comprado no site da Apple por 5.699 ou 6.199 reais nas versões de 64 ou 128 GB respectivamente. Já o iPhone 12 sai a partir de 6.999 reais no Brasil em sua versão mini, com tela de 5,4 polegadas. O aparelho com display de 6,1 polegadas custa 7.999 reais.

Se o preço dos AirPods Max é justificável ou não fica a critério do consumidor. Em termos de tecnologia, os AirPods Max contam com alguns recursos já presentes nos tradicionais AirPods e AirPods Pro. Há cancelamento de ruído ativo, equalização adaptativa, áudio espacial. A funcionalidade que desliga o aparelho quando ele não está sendo utilizado também está presente.

AirPods Max: mais caro do que algumas versões do iPhone

Em termos de som, os AirPods Max permite uma reprodução fiel de conteúdo gravado em formatos de áudio 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. Já o cancelamento de ruído presente no aparelho utiliza microfones para entender a frequência de sons do ambiente e usar áudio computacional para emitir frequências paralelas e anular o ruído externo.

Comercializados sem o carregador (que é o mesmo do iPhone), os AirPods Max contam com bateria que permite o uso contínuo do gadget durante 20 horas. É um aumento considerável em relação a bateria dos pequenos AirPods, que duram cerca de 4 horas contínuas.

A Apple espera que o seu novo fone de ouvido possa ajudar a empresa a ampliar sua receita obtida com o setor de acessórios. A divisão que engloba produtos como fones de ouvido e o Apple Watch aumentou seu faturamento de 5,5 bilhões para 6,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano passado ante 2019.