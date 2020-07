Mulheres representam 47% dos gamers brasileiros, diz pesquisa

Uma pesquisa encomendada pela maior feira de games brasileira, a Brasil Game Show (BGS), ao Datafolha aponta que 47% dos gamers brasileiros são mulheres. Realizado com 2.446 pessoas no Brasil inteiro, o levantamento mostra que quatro em cada dez brasileiros com doze anos ou mais têm o hábito de jogar videogame — desses, 53% são homens.

A maioria dos jogadores está no Sudeste (44%) e no Nordeste (28%). O restante está no Sul (13%), Norte (8%) e Centro Oeste (7%). De todos os ouvidos pela BGS/Datafolha, 80% encontram nos jogos uma opção de entretenimento, diversão ou passatempo. Desses, 22% disseram que jogam porque gostam e 11% para “descansar e relaxar”. Os brasileiros também preferem jogos de ação e aventura, esportes, estratégia e corrida.

Os e-sports também são uma parte importante da vida dos jogadores brasileiros: 40% afirmam que acompanham esse tipo de conteúdo.

Uma tendência que parece ser global, visto que no início da pandemia do novo coronavírus, a Twitch, plataforma da Amazon especializada em streaming de jogos, cresceu 31% nos Estados Unidos. Para os streamers da plataforma, que estão acostumados com o isolamento social — já que trabalham diretamente do próprio quarto todos os dias da semana, cerca de 11 horas por dia —, esse momento pode ser crucial para conquistar mais inscritos.

Neste ano, por conta da covid-19, a BGS será realizada virtualmente. O evento começará na sexta-feira, a partir das 13h, no horário de Brasília.