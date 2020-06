MIT Technology Review premia inovadores com menos de 35 anos

São Paulo – A revista MIT Technology Review, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em parceria com o grupo financeiro BBVA, lança no Brasil o prêmio “Inovadores com menos de 35 anos”.

A iniciativa tem como objetivo fazer que jovens com ideias inovadoras sejam reconhecidos e tenham a possibilidade de atingir pessoas capazes de promover essas ideias. Índia, Espanha, França, Itália, México e Colômbia já participam da premiação, cuja edição global ocorrerá em Cambridge, nos Estados Unidos.

Ideias criativas e ousadas, que tenham impacto positivo em relação aos problemas da atualidade, são o que a equipe da MIT Technology Review espera encontrar no Brasil. Os candidatos podem trabalhar em qualquer campo da tecnologia, como biotecnologia, internet, informática, telecomunicações, transportes, novos materiais e energia.

Uma comissão julgadora formada por especialistas de renome internacional ficará responsável por selecionar dez jovens com os projetos mais inovadores. Os ganhadores terão suas ideias publicadas na edição em português da MIT Technology Review e apresentarão seus projetos na cerimônia de premiação, que ocorrerá em março de 2014.

Entre os vencedores de edições anteriores destacam-se Sergey Brin, do Google, Mark Zuckerberg, do Facebook, e David Karp, do Tumblr.

O envio das inscrições pode ser feito até 16 de janeiro no site do evento www.tr35brasil.com.