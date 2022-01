Microsoft anuncia compra de Activision Blizzard, gigante de games

Nesta terça-feira, 18, a gigante Microsoft anunciou que está na fase final de aquisição de uma das maiores desenvolvedoras de games, a Activision Blizzard, em um acordo estimado na casa dos 70 bilhões de dólares (por volta de 380 bilhões de reais) pelo Wall Street Journal.

A aquisição inclui diversos estúdios da marca: Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch e todas as equipes da Activision Blizzard, de acordo com nota.

A Blizzard está por trás de grandes games como Guitar Hero, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo e OverWatch. Após a aquisição, a empresa irá reportar ao CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer.

Em nota, o presidente executivo afirma que os jogos da marca chegarão no Xbox Game Pass e no PC Game Pass, assinatura mensal que é como uma Netflix para games.

Microsoft e Blizzard enfrentam denúncias de assédio

A aquisição da Blizzard pela Microsoft é significativa e deve trazer grande impacto ao mercado. Porém, também gera surpresa: a empresa recentemente enfrentou um escândalo devido à diversas denúncias de assédio sexual, diferenças salariais entre homens e mulheres na mesma posição e por um ambiente de trabalho que era conivente com avanços físicos e verbais sobre funcionárias.

A situação é grave e o processo menciona até que uma funcionária cometeu suicídio após formas extremas de abuso na empresa. "Funcionárias quase universalmente confirmaram que trabalhar para a empresa era quase como trabalhar em uma casa de fraternidade, em que invariavelmente envolvia funcionários bebendo e submetendo funcionárias a assédio sexual sem qualquer repercussão", diz o processo.

Algo semelhante acontece com a Microsoft. Nesta semana, foi anunciado que o conselho de administração da empresa contratou um escritório de advocacia para revisar as políticas da empresa sobre assédio sexual e discriminação após reclamações de irregularidades na empresa que envolvem até Bill Gates.

O escritório Arent Fox irá, por exemplo, apurar sobre uma cadeia de e-mail interna da empresa que circulou em 2019. Nas mensagens, funcionários reclamaram da Microsoft não ter tomado ação em muitos casos de humilhação, comentários sexistas e assédio sexual.

