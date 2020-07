Messenger ganha função para brigar com Meet, Zoom e Teams

A pandemia do novo coronavírus fez com que os aplicativos de vídeoconferência se tornassem ainda mais competitivos com o crescimento de pessoas em casa procurando as melhores ferramentas para fazer reuniões virtuais. De olho nisso, o Facebook acaba de adicionar ao Messenger uma função já usada pelo Google no Meet (antigo Hangouts), pelo Zoom e pela Microsoft no Teams ao seu app de mensagens,.

Agora é possível compartilhar a sua tela tanto na versão web quanto na mobile do aplicativo, e a mudança está disponível para iPhones e celulares com o sistema operacional Android.

Para compartilhar a tela é bastante simples: atualize seu aplicativo na Play Store ou na App Store, abra a conversa que deseja, clique no ícone de vídeo à direita de sua tela e, assim que a transmissão começar, arraste o menu que aparece na parte inferior do vídeo para cima e clique em “compartilhar sua tela”.