Maior feira de jogos da América Latina, Brasil Game Show 2020 é adiada

A Brasil Game Show, maior feira anual de jogos eletrônicos da América Latina, foi adiada para 2021. O evento iria acontecer em outubro deste ano, entre os dias 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mas, com a pandemia e as incertezas sobre o fim do isolamento social, a organização optou por transferir a edição de 2020 para o próximo ano.

Em nota, a equipe da BGS comentou que a decisão de adiar o evento vem sendo discutida desde o dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia. “Adiar a 13ª edição da BGS para 2021 foi uma decisão difícil. Foram ouvidos visitantes, expositores, parceiros, patrocinadores, colaboradores e equipe interna. Apaixonados por games, todos gostariam de estar juntos novamente. Mas, nesse momento triste e sem precedentes, essa era a decisão responsável a tomar, pensando na saúde e bem-estar de todos”, disse a organização.

Para os indivíduos que já haviam adquirido os ingressos, diversos benefícios estarão inclusos na Brasil Game Show 2021. Entre eles, acesso preferencial para o palco do BGS Esports, descontos na loja oficial, descontos em compras de expositores e mais. O superingresso da BGS também inclui diversos descontos, durante o próximo ano, como cupons que serão enviados diretamente para o e-mail do comprador.