Localizador da Apple passa a rastrear aparelhos de outras marcas

A saga na procura por um objeto perdido pode ficar um pouco mais curta com a nova funcionalidade que Apple está implementando. Expandido as funções do recurso 'Find My" (o Buscar, em português), que permite encontrar celulares da Apple pelo planeta mesmo que estejam offline, será possível adicionar no localizador os aparelhos de outras marcas.

O anúncio feito na quarta-feira (06), adicionou na loja de apps o Find My Certification Asst., voltado exatamente para que empresas possam testar a procura dos produtos usando o Buscar.

O serviço funcionará da seguinte forma: por meio da conexão Bluetooth, os aparelho conseguem determinar a localização geográfica uns dos outros, podendo determinar quem está perto e quem está longe. As companhias licenciadas terão acesso, usando o iOS, à configurações simples como desligar o aparelho remotamente, adionar avisos sobre a perda do dispositivo, ou mesmo soltar algum alarme para facilitar a busca.

A vantagem do novo recurso é que, mesmo quando o item for roubado, o proprietário será avisado quando ele ressurgir na rede, pois já foi criado uma identidade para ele na rede da Apple.

A concorrente Samsung recentemente ingressou no mesmo seguimento. Com o Galaxy SmartTag, que funciona como um chaveiro, é possível adiconar produtos offiline, como mochilas e roupas, na Conta Samsung.