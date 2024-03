BYD aumenta investimento na Bahia para R$ 5,5 bilhões e vai construir residência para funcionários

Apesar de enfrentar barreiras comerciais para entrar no mercado dos EUA, a montadora chinesa de carros elétricos BYD vem ganhando cada vez mais força pelo mundo.

Segundo a CNBC, enquanto a empresa tem dificuldades para se firmar nos EUA e parte da Europa, a companhia já tem fábricas em andamento na Tailândia, no Brasil, na Indonésia, na Hungria e no Uzbequistão.

Nesta segunda, a empresa anunciou um aumento no valor do investimento na fábrica de Camaçari, na Bahia, de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões.

A BYD também disse que vai construir prédios residenciais onde os funcionários poderão morar. Trata-se de um modelo que a companhia já adota em sua sede, em Shenzhen, na China. Essas moradias ficarão a 3,5 quilômetros da fábrica e terão capacidade para 4,2 mil pessoas.

No início de janeiro, segundo informações do Valor Econômico, a companhia decidiu elevar de 5 mil para 10 mil o número inicial de empregos em Camaçari. O anúncio foi feito durante o evento Brazil-China Meeting.

Na Tailândia, a montadora que sua primeira fábrica fora da China esteja em operação até o final do ano. A BYD ultrapassou a Toyota e conquistou o primeiro lugar em vendas de carros de passeio no país em janeiro, de acordo com dados da Marklines. Registro: a empresa chinesa não tinha qualquer representação na Tailândia até 2022.

De acordo com a Ernst & Young, mercado de carros elétricos no Sudeste Asiático crescerá exponencialmente, atingindo pelo menos US$ 80 bilhões por ano em vendas na próxima década. A BYD se estabeleceu na região como a marca de veículos elétricos mais vendida, conquistando mais de um terço do mercado no ano passado.

Ainda de acordo com a CNBC, o bom desempenho da BYD em mercados emergentes tem algumas explicações. Uma das vantagens da chinesa é que ela oferece uma mistura de carros híbridos e movidos a bateria. Já a Tesla, de Elon Musk, tem modelos mais caros e exclusivamente movidos a bateria - a infraestrutura para o carregamento em países em desenvolvimento continua limitada.

Pela Europa, a BYD anunciou no final do ano passado que abriria uma fábrica na Hungria e, em janeiro, disse que a produção começaria em três anos. A notícia veio num momento em que, meses antes, a União Europeia anunciou uma investigação sobre o papel dos subsídios nos carros elétricos fabricados na China.

A empresa também está olho nas Américas. Está crescendo no Brasil , inclusive já iniciou obras para construir uma fábrica na Bahia. O investimento para a construção do polo industrial é em torno de R$ 3 bilhões. Quando ficar pronto, será a maior instalação da BYD fora da China. A expectativa é que o primeiro carro seja montado ainda este ano.

A montadora também tem uma atenção especial pelo México, na fronteira com os EUA.

O governo Biden disse no mês passado que começou a investigar se os carros fabricados na China representam riscos à segurança nacional e levantou a possibilidade de restringir os veículos. A penetração dos veículos elétricos nos EUA ainda patina, apesar de ser o berço da Tesla.

Em fevereiro, a Alliance for American Manufacturing (importante entidade sindical do país) divulgou um relatório alertando que as importações chinesas poderiam ser um "causar a extinção do setor automotivo dos EUA" e pediu a Washington que bloqueasse as importações do México relativas aos carros elétricos chineses.

A BYD também está vendendo carros na Austrália, no Oriente Médio e na África e, em janeiro, anunciou o lançamento da produção em sua fábrica de propriedade conjunta no Uzbequistão.

Apesar dessa onda de expansão, a China continua sendo, de longe, o maior mercado da BYD. Dos mais de 3 milhões de veículos de passageiros que a empresa produziu no ano passado, pouco mais de 242.000 foram para o exterior.