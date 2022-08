iPhone e outros dispositivos Apple (APPL34) podem identificar músicas; confira como

Quem nunca passou por aquele momento desagradável em que estava escutando uma música na rádio ou em alguma festa, curtindo o som, mas infelizmente não conseguiu descobrir o nome música. Para os os usuários de iPhone, a solução está na palma da mão.

O dispositivo conta com uma função que identifica músicas, independente de onde elas estejam sendo tocadas. A função está disponível para os celulares por uma integração que os dispositivos da Apple (APPL34) como o iPhone e o iPad têm com o aplicativo Shazam, que é um app criado para identificar músicas.

Em 2018, a Apple fez a aquisição da companhia, e por conta disso aqueles que tem seus dispositivos não precisam mais baixar o aplicativo, basta acessá-lo pela interface do iOS. E, apesar da função estar disponível há algum tempo, muitos usuários não conhecem esta possibilidade.

Como identificar uma música com o Iphone

Para reconhecer o nome de uma música com um dispositivo da Apple, basta o usuário deve seguir as seguintes instruções:

Abra a aba de configurações do iPhone Acesse a aba centro de controle Rolê para baixo até as opções de "Mais" Pressione o botão verde "+" ao lado de reconhecimento de músicas

Seguindo essas instruções, o celular irá incluir a função de pesquisa de músicas à interface do centro de controle do usuário, que pode ser acessada de forma simples, basta deslizar o dedo do topo da tela para baixo.

No caso de modelos mais antigos que ainda possuem botões, basta deslizar o dedo de baixo para cima.

Por fim, após deslizar o dedo o usuário pode notar que haverá um botão com o ícone do Shazam no centro de controle. Ao apertá-lo, o celular irá ouvir a música por alguns segundos e irá nomear o artista que está sendo tocado.

Além disso, o iPhone também salva uma lista de músicas pesquisadas, para que o usuário possa revisitá-las caso deseje.