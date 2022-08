Apple planeja anúncios para aplicativos proprietários, diz rumor

A Apple testou internamente um sistema de anúncios nas pesquisa do aplicativo Maps, que podem ser exibidos quando o usuário procura por restaurantes, lojas ou outras empresas próximas, afirma um relatório de Mark Gurman, da Bloomberg.

O novo recuso de publicidade é semelhante ao da App Store, no qual desenvolvedores podem pagar para que seu aplicativo seja promovido em uma página de pesquisa quando há uma consulta específica, como “jogos de quebra cabeça” ou “editor de fotos”.

Conforme observado por Gurman, os anúncios no Maps podem funcionar da mesma maneira, com as empresas pagando para aparecer no topo dos resultados de pesquisa quando os usuários inseridos em termos específicos de pesquisa.

Gurman também destaca o potencial de publicidade nos apps Books, Podcasts e Apple TV Plus.

No streaming na empresa, os anúncios podem gerar uma assinatura com preço mais baixo, algo que tanto a Netflix quanto a Disney Plus planejam fazer até o final deste ano.