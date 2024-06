Instagram testa recurso que "força" exibição de anúncio no feed

O Instagram começou discretamente a implementar um mecanismo que obriga a exibição de anúncios por alguns segundos antes de ver outras publicações. Conhecido como "ad break", o recurso foi reportado por algumas pessoas nos últimos dias depois após rolarem pela linha do tempo da rede social. As queixas surgiram tanto no X quanto no Reddit.

Na hora da rolagem pelo feed, um anúncio aparece na tela com uma pequena notificação indicando um intervalo comercial (e um contador que pode ser de três ou cinco segundos).

Durante a contagem regressiva, as pessoas são impedidas de pular o anúncio, assim como acontece com a publicidade inicial ao assistir um vídeo do YouTube sem sem assinante Premium. Só após a conclusão do tempo estipulado que o Instagram permite a passagem para a publicação seguinte.

Segundo a Meta, "os intervalos comerciais são uma nova maneira de ver anúncios no Instagram. Às vezes, você pode precisar visualizar um anúncio antes de continuar navegando."

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024