IA do Instagram vai permitir conversa entre fã e influencer

O Instagram está lançando um programa de inteligência artificial que permitirá uma comunicação direta entre fãs e influencers, sendo o mais recente exemplo de como a Meta está tentando expandir essa tecnologia em seus produtos.

De acordo com o New York Times, o programa, que está em seus estágios iniciais de teste e é conhecido como "Creator A.I.", permitiria que os influenciadores conversassem com os fãs por meio de mensagens diretas na rede social e, potencialmente, por meio de comentários no Instagram. O programa será essencialmente um chatbot que imita a "voz" do influenciador do Instagram para responder aos fãs,

Ainda segundo o jornal, a maioria das mensagens seria enviada automaticamente e, pelo menos inicialmente, revelaria que foram geradas por IA. O objetivo é dar aos criadores com grande número de seguidores a capacidade de se conectar melhor com os fãs e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de trabalho necessária para responder pessoalmente a um grande número de mensagens e comentários.

Eva Chen, diretora de parcerias de moda do Instagram, recentemente apresentou o projeto a criadores de conteúdo. A plataforma também tem informado as agências sobre ele. Não está claro se o programa se ele terá um lançamento amplo.

A Meta tem se esforçado para incorporar a inteligência artificial em todos os negócios da empresa - desde o aprimoramento de seus sistemas de publicidade até a criação de assistentes de IA em óculos inteligentes.

O CEO Mark Zuckerberg acredita que a inteligência artificial se tornará um "impulsionador de oportunidades cada vez mais importante" para as pessoas, as empresas e a economia como um todo.

A Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, gastou bilhões de dólares redesenhando os sistemas da empresa para aprimorar o desenvolvimento da tecnologia, correndo para competir com empresas como Google, Microsoft e OpenAI.