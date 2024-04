Instagram promete borrão em fotos contendo nudez aos usuários menores de idade

Em uma publicação nesta quinta-feira, 11, o Instagram informou que lançará uma nova ferramenta que automaticamente borrará imagens de nudez enviadas por mensagem no aplicativo. A ideia é proteger os usuários e combater a extorsão sexual.

Esse tipo de extorsão ocorre quando um indivíduo convence outro a enviar imagens de teor sexual para depois extorqui-la sob ameaças de publicar as fotos. De acordo com a rede social, o objetivo é "não só proteger as pessoas de verem nudez não desejada em suas mensagens diretas, mas também protegê-las de golpistas que podem enviar imagens de nudez para enganar as pessoas a enviarem as suas em troca."

Funcionará assim: imagens contendo nudez serão borradas e apresentarão um aviso, dando aos usuários a opção de visualizá-las. Também haverá a alternativa de bloquear a mensagem e reportar a conversa ao Instagram.

Para quem estiver enviando as fotografias com nudez, aparecerá uma mensagem para lembrá-los de ter cautela na hora de mandar "fotos sensíveis". Eles também serão informados da possibilidade de retratar o envio, muito embora seja possível que, quando o fizerem, o outro pode já ter visualizado a imagem.

O mecanismo será ativado automaticamente nas contas de adolescentes, com base na data de nascimento informada em cada perfil. Já usuários adultos receberão uma notificação encorajando-os a adotar a ferramenta.

De acordo com o Wall Street Journal, a novidade será testada nas próximas semanas e deve se tornar regra pelo mundo dentro de meses.