“Instagram não é mais um app para compartilhar fotos”, diz chefe da rede

Você já deve ter percebido que o Instagram não é um aplicativo apenas para compartilhar fotos. Há a seção de stories e reels que trazem um outro tipo de dinamismo para a plataforma. Na visão do head do Instagram, Adam Mosseri, a rede não é mais um app para o compartilhamento de fotos.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Em um vídeo publicado em sua conta pessoal no dia 30 de junho, ele apresentou as novas apostas da plataforma e que devem ser remodeladas ou lançadas em breve. Os quatro campos envolvem os criadores de conteúdo, vídeos, compras e a troca de mensagens.

“Nós não somos mais um app de compartilhamento de fotos. Em uma pesquisa, a primeira coisa que as pessoas dizem sobre como usam o Instagram, elas falam que é para entretenimento. As pessoas nos procuram para isso. Na última semana, eu compartilhei internamento nossos esforços em tentar nos guiar neste caminho, do entretenimento e do vídeo. Precisamos ser sérios, nós temos uma grande competição neste momento”, disse Mosseri.

O chefe do Instagram citou especificamente um grande concorrente, o TikTok. “O TikTok é enorme, o Youtube é ainda maior e também está dando passos altos. As pessoas estão olhando o Instagram buscando entretenimento e temos uma grande competição, e nós precisamos abraçar isso. O que quer dizer que teremos mudanças”, afirmou.

Ele ainda disse que nos próximos meses, os usuários vão perceber mais espaço para recomendações, com perfis ou conteúdos no feed que as pessoas ainda não seguem. Além disso, a plataforma quer aumentar sua força com conteúdos em vídeo focado em produção para celular.

De acordo com a plataforma de dados Statista, o TikTok tem 732 milhões de usuários ativos em todo o mundo. O Instagram está na frente, com 1,2 bilhão. Mas o crescimento do rede social criada na China, é estrondoso. É o app mais baixado do mundo. Recentemente, lançou a versão de três minutos de vídeos.