Instagram lança feed em ordem cronológica e mais 2 modelos

A partir desta terça-feira, 23, os usuários do Instagram terão mais opções de controle sobre os conteúdos que querem ver na linha do tempo da rede social.

Agora, é possível alternar entre três visualizações diferentes na tela inicial: página inicial, favoritos e seguindo.

Veja, abaixo, o que significa cada uma delas:

“Página Inicial” é como chamamos o formato atual do Feed, no Instagram. Esta opção continuará trazendo uma mistura de conteúdos de pessoas e contas que você segue classificados por algoritmos, outros conteúdos recomendados que você pode gostar e muito mais. A “Página Inicial” será a visualização padrão, portanto, sempre que você acessar seu Feed, você continuará o vendo dessa forma.

“Favoritos” mostrará as publicações das contas que você selecionar, em ordem cronológica. Ou seja, você poderá escolher as contas favoritas que você não quer perder nenhum conteúdo.

"Seguindo” mostrará as postagens apenas das pessoas que você segue, também em ordem cronológica.

Segundo o Instagram, a ideia é possibilitar a personalização da rede social de acordo com o uso de cada um.

Contudo, a empresa tem dados que mostram que a comunidade está mais satisfeita com um feed classificado por algoritmo.

Em média, as pessoas veem mais de 90% dos posts de seus amigos em um Feed classificado com algoritmos.

Esse número foi inferior à metade com um Feed cronológico. E como as pessoas são mais engajadas em um Feed rankeado, uma publicação é vista por 50% mais seguidores do que com o Feed cronológico.