Inovação em nuvem e IA: a aposta da Huawei Cloud para o Brasil

Com o objetivo de impulsionar a transformação digital das empresas brasileiras, a Huawei Cloud realizou nesta quarta-feira, 22, em São Paulo, um evento para reforçar seu compromisso com o país e anunciar novos produtos. A unidade de negócios do gigante global, que fornece infraestrutura e soluções para computação em nuvem, mira a estratégia em inteligência artificial (IA), cloud computing e na formação de um ambiente digital confiável.

Em entrevista à EXAME, o CEO da Huawei Cloud para o Brasil, Yang Hua, explicou o interesse da empresa pelo país. "O Brasil é o maior país na América Latina, por isso estamos focando e investindo bastante. O segundo motivo são as pessoas talentosas que encontramos por aqui, e o terceiro é o programa Spark, voltado para startups. Queremos ajudá-las a crescer e, depois, fazer parcerias locais", afirmou.

Essas condições, segundo ele, fazem do país um dos mercados mais importantes na estratégia global da empresa e justificam os investimentos feitos aqui, onde são atendidos mais de 300 clientes, abrangendo finanças, mídia, governo e operadoras.

Na visão de Hua, o diferencial competitivo da Huawei Cloud está no fornecimento de soluções mais abertas que a dos concorrentes (ecossistema open source) e, também, na melhor relação custo-benefício. "Como produzimos hardware e software, temos os melhores custos e a melhor performance", explica.

Yang Hua: CEO da Huawei Cloud para o Brasil (HUAWEI/Divulgação)

O executivo considera o mercado brasileiro "muito maduro" na adoção de soluções em nuvem e destaca alguns dos benefícios da tecnologia, como o "tempo reduzido de lançamento de produtos e a aceleração da inovação". Dessa forma, o mercado local continuará a ser abastecido com as novidades globais da empresa.

Destaques do evento

A Huawei Cloud apresentou o modelo Pangu 3.0, sistema que utiliza aprendizado de máquina de alto desempenho e alta confiabilidade para superar desafios complexos.

Na meteorologia, por exemplo, trata-se do primeiro modelo a vencer os métodos de previsão numérica (NWP) de última geração, com velocidade muito maior. No passado, prever a trajetória de um tufão nos próximos dez dias levava 5 horas. Com o Pangu, a tarefa pode ser feita em menos de 10 segundos.

Outro lançamento foi o GaussDB, um banco de dados em nuvem ultradistribuído e ultraescalável para setores de finanças, seguros, valores mobiliários e energia. E o MetaStudio, pipeline de produção de conteúdo digital completo da Huawei Cloud.

Utilizando o modelo de pessoa virtual Pangu, o MetaStudio possui tecnologia capaz de criar avatares digitais realistas, que podem produzir figuras em 2D e em 3D, recriando pessoas conhecidas, falando em diversas línguas, utilizando inteligência artificial (IA). O tempo de espera para uma pessoa virtual ganhar "vida" passou de nove dias para apenas 3 minutos.