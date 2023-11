Suvinil investe para criar embalagens e produtos mais sustentáveis

O caminho para um mundo com menos emissões vem sendo construído, passo a passo, por governos, iniciativa privada e a sociedade. Devido às alterações climáticas, não há alternativa: é preciso reduzir a pegada de carbono com urgência.

Para isso, muita pesquisa vem sendo feita, com o objetivo de encontrar novas soluções mais sustentáveis. Na Suvinil, a marca de tintas decorativas da Basf, a meta é ambiciosa. A empresa se comprometeu a reduzir suas emissões de CO² em 25% até 2030, tendo como base de comparação o ano de 2018, e, com isso, tornar-se a marca mais sustentável do setor.

À base de água

Em sua jornada de sustentabilidade, a Suvinil passou a migrar produtos que antes eram feitos à base de solvente para uma tecnologia à base de água, como na linha de vernizes e esmaltes para madeiras e metais lançada no ano passado.

Além do benefício de ser menos poluente, outro ganho importante é para a saúde de quem aplica o produto, que passa a ter menos contato com químicos em sua fórmula e diluentes, com um produto que não deixa cheiro. Há também a facilidade no processo de pintura, com secagem mais rápida entre demãos, maior durabilidade e reaproveitamento de ferramentas que podem ser limpas apenas com água.

Com uma transição na linha de produtos, a marca trabalha para que a tecnologia à base de água seja predominante em breve.

Embalagem sustentável

Junto com a nova linha de madeiras e metais, a Suvinil colocou no mercado sua primeira embalagem de papel em substituição às latas de aço para armazenar vernizes.

Para obter um recipiente seguro e prático, a marca promoveu um estudo em parceria com a Fundação Eco+, com resultados auditados pela ACV Brasil, uma consultoria focada em auxiliar as empresas a mensurar impactos ambientais e socioeconômicos ao longo da cadeia de valor.

O estudo concluiu que a embalagem de papel causa menor impacto ambiental quando comparada ao galão metálico de 3,6 litros, já que o papel produzido é proveniente de madeira certificada, usa menos água no processo e é 100% reciclável.

Com o volume de tinta envasado na embalagem de papel reciclado, é possível evitar a emissão de 49 mil kg de carbono na atmosfera. Esse valor equivale à plantação de quase 350 árvores.

Ainda segundo o estudo, com a nova embalagem para vernizes, é possível evitar o uso de 347,1 MJ de recursos fósseis. Isso equivale a 47 barris de petróleo ou o suficiente para manter 500 residências por um mês.

Pigmentação 100% natural

Em 2023, durante a Haus Decor, uma das principais feiras do setor de tintas e vernizes do país e que acontece concomitantemente à da ExpoRevestir, a Suvinil anunciou mais uma inovação dentro de sua jornada de sustentabilidade: a massa para efeitos decorativos Suvinil Toque da Terra.

Disponível em seis cores, com uma proposta de cal contemporâneo e visual manchado e uma estética rústica, a massa para efeitos é formulada com pigmentação 100% mineral à base de argila e óxidos naturais, com isso, o produto apresenta menor impacto ambiental quando comparado às massas com pigmentação sintética, devido à redução de água empregada na sua produção.

Inovações sustentáveis

Com 60 anos de vida, a Suvinil é uma marca já bastante reconhecida pelo consumidor, mas nem por isso parou no tempo. Ao contrário. A marca vem passando por uma notável transformação nos últimos anos.

Além do compromisso com um portfólio mais sustentável e com metas para a redução das emissões de CO2, atua em várias frentes no pilar de Sustentabilidade.

Em 2022, recebeu o Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), um selo que comprova que 100% da energia elétrica consumida vem de uma fonte limpa e renovável, o que diminui as emissões de gases de efeito estufa; e desde 2005 possui a certificação ISSO 14001, que representa um Sistema de Gestão Ambiental que permite à organização controlar seus impactos ambientais e adotar práticas sustentáveis em suas atividades e produtos.