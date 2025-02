Guangdong investe em IA e robótica para se tornar polo global até 2025

A província de Guangdong, no sul da China, anunciou que intensificará seus esforços para se consolidar como um dos principais polos globais de inteligência artificial (IA) e robótica. A iniciativa faz parte de um plano estratégico para acelerar a inovação e impulsionar a economia local.

Plano de Guangdong para IA e robótica

A província já incluiu esses setores como prioridade no 15º Plano Quinquenal Provincial (2026-2030) e começou a implementar políticas de incentivo. Essas ações abrangem:

Fomento ao desenvolvimento de negócios na área de IA e robótica;

Formação e atração de talentos especializados;

Expansão da infraestrutura industrial e tecnológica.

As informações foram divulgadas por autoridades provinciais durante um simpósio realizado na última terça-feira, que reuniu representantes de grandes empresas do setor, incluindo Huawei, Moonshot AI, Pony.ai e Tencent.

Investimentos em novas tecnologias

O secretário do Partido Comunista da China (PCC) em Guangdong, Huang Kunming, afirmou que a província direcionará mais capital para investimentos em tecnologias avançadas, impulsionando startups e líderes do setor. O governador de Guangdong, Wang Weizhong, destacou a importância de fortalecer os pilares fundamentais para a inovação:

Expansão da capacidade computacional;

Aprimoramento de algoritmos;

Disponibilização e compartilhamento de grandes volumes de dados.

Com essas iniciativas, o governo busca oferecer serviços computacionais mais rápidos e acessíveis para empresas e acelerar a adoção da IA em diferentes setores da economia.

Atratividade para talentos e o impacto na economia

Guangdong também pretende atrair profissionais especializados, adotando medidas mais flexíveis para a entrada de talentos internacionais e aprimorando a capacitação interna. O desenvolvimento da IA na província conta ainda com o suporte da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, um dos centros financeiros e tecnológicos mais importantes da China.

O especialista Pan Helin, do Comitê de Especialistas para a Economia da Informação e Comunicação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, ressaltou que a província deve aproveitar seu potencial computacional e o capital privado para consolidar sua posição no setor.

O movimento de Guangdong faz parte de uma tendência nacional de inovação. Hangzhou, sede do Alibaba e da startup de IA DeepSeek, também anunciou medidas para reforçar sua infraestrutura de computação e incentivar o setor, disponibilizando mais vouchers de poder computacional para empresas.

Com essas estratégias, a China avança no desenvolvimento de inteligência artificial e robótica, buscando liderança global na inovação tecnológica.