Google vai investir 10 bilhões de dólares na Índia

Em um evento realizado online, o CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou que a empresa investirá pesado na Índia nos próximos cinco ou sete anos. Segundo Pichai, o Google vai investir 10 bilhões de dólares no país para acelerar a digitalização.

O foco do investimento será em criar formas de acesso e informação mais acessíveis para os indianos, na língua deles, no desenvolvimento de novos produtos e serviços de olho especialmente no mercado indiano, em empoderar os negócios que estão “embarcando na transformação digital” e também nivelar o conhecimento sobre tecnologia e Inteligência Artificial para usá-lo em áreas como educação, saúde e agricultura.

Today at #GoogleForIndia we announced a new $10B digitization fund to help accelerate India’s digital economy. We’re proud to support PM @narendramodi’s vision for Digital India – many thanks to Minister @rsprasad & Minister @DrRPNishank for joining us. https://t.co/H0EUFYSD1q — Sundar Pichai (@sundarpichai) July 13, 2020

A Índia é um dos mercados com mais potencial para as companhias de tecnologia, em especial para o Google.

Com uma população de 1,3 bilhão de habitantes, os produtos da gigante (como o mecanismo de pesquisa, o YouTube e o Android) têm uma grande penetração no país. Segundo o site de análises StatCounter, 95,0% dos smartphones do país são Android, e apenas 3.54% têm iPhones. Atualmente, mais de 500 milhões de pessoas está online na Índia e existem 450 celulares com uso ativo.