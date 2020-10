Google vai banir anúncios políticos nas eleições dos EUA

O Google anunciou nesta terça-feira (27) que vai banir anúncios políticos após o fechamento das urnas das eleições norte-americanas, no dia 3 de novembro. De acordo com informações do Washington Post, a medida deve durar pelo menos uma semana.

A ação vai em linha com as mudanças geradas pela covid-19 para as eleições deste ano: com o receio de comparecer até o local de votação, muitos eleitores estão enviando seus votos por correspondência – e, por sua vez, há expectativa de que a apuração dos resultados demore mais do que o habitual.

Nesse cenário, o Google afirma que quer diminuir a “possível confusão” gerada por anúncios que poderiam trazer informações falsas sobre o vencedor. A restrição é válida para anúncios realizados em todas as plataformas da companhia, o que inclui Google Ads e Youtube.

De forma prática, a medida está relacionada a anúncios que mencionem um candidato, um partido político ou informações gerais sobre a eleição.

Essa não é a primeira vez que o Google põe em prática uma medida como essa. Em agosto deste ano, a companhia tomou a mesma atitude por causa do aumento de protestos em Belarus após o fim das eleições. No ano passado, as eleições do Canadá também fizeram a companhia bloquear anúncios políticos.