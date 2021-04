Google traz ao Brasil o alto-falante inteligente Nest Audio, por R$ 849

O Google anunciou nesta terça-feira, 6, a chegada de uma nova caixa de som inteligente da empresa ao país. Evolução do Nest Mini, que foi lançado por aqui em 2019, o Nest Audio é maior e traz mais robustez no som, o que se reflete também em seu preço: o alto-falante, que conta com a inteligência do Google Assistente integrada sai ao custo de R$ 849.

Anunciado em setembro nos Estados Unidos, o produto aposta na fidelidade de áudio e reprodução de qualidade para conquistar clientes. O preço do aparelho no Brasil é maior, comparativamente, do que o lançamento nos EUA, de 99 dólares. A alta do dólar e os custos de importação no Brasil encareceram a vinda do Nest Audio.

O lançamento no Brasil inclui ainda 3 meses gratuitos de YouTube Premium e acesso ao serviço de música da plataforma. O aparelho é maior do que o Nest anterior, pesando pouco mais de um quilo e maior em dimensões, que acomodam um tweeter de 19mm e um mid-woofer de 75mm, para destaque dos graves.

"Este lançamento complementa a linha Nest e dá aos nossos consumidores a possibilidade ter um aparelho ideal para quem busca potência de som e entretenimento", disse, em nota, Vinicius Dib, diretor de dispositivos do Google na América Latina.

Feito com 70% de plástico reciclado, o Nest Audio chega em duas cores, giz e carvão, e conta com ajustes de volume por toque no topo do aparelho, além do botão de "play/pause". Claro, há também a possibilidade de comandar o dispositivo por voz e integrar outros aparelhos de casa inteligente, como lâmpadas e adaptadores de tomada de marcas como Positivo, Multilaser, TCL, iRobot, LG e Sony.

O Google começou a disponibilizar inteligência em alto-falantes no país de maneira tímida, inicialmente em uma parceria com a fabricante JBL, e integrando o Google Assistente aos aparelhos da companhia. Depois, decidiu por trazer o Nest Mini e agora continua a aposta com o Nest Audio.

Nesse ínterim, houve uma evolução do mercado e adoção pelos brasileiros da tecnologia de inteligência artificial acionada por voz. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela consultoria de análise de dados Ilumeo aponta que a funcionalidade já é presente e conhecida na vida dos brasileiros: dentre os consultados 92% dizem possuir algum conhecimento da tecnologia e 48% faz uso de assistentes pessoas ao menos uma vez por semana.

Durante o período, a Amazon, que produz os dispositivos Echo e a inteligência Alexa, também aumentou a aposta no país, trazendo para cá os recém-lançados dispositivos nos EUA e atualizando a oferta no país. No site da gigante no Brasil é possível encontrar sete modelos de alto-falantes inteligentes, incluindo o Echo Studio, que também oferece suporte a áudio de alta fidelidade.