48% dos brasileiros usam assistente por voz semanalmente, diz pesquisa

Há um ano, não existiam aparelhos no Brasil dedicados para a tecnologia de assistência virtual por voz. De lá pra cá, o mercado foi tomado por essa tecnologia: a Amazon anunciou vários modelos no país e o Google também realizou o lançamento do Nest por aqui, além de parcerias com marcas como JBL, que passaram a incluir a Assistente da empresa em seus produtos.

Uma pesquisa realizada pela consultoria de análise de dados Ilumeo aponta que a tecnologia já é presente e conhecida na vida dos brasileiros: dentre os consultados 92% dizem possuir algum conhecimento da tecnologia e 48% faz uso de assistentes pessoas ao menos uma vez por semana.

A pesquisa ouviu 1.100 respondentes de diversas idades e perfis de renda em todo o Brasil e traz ainda outros dados sobre a percepção a respeito dos assistentes virtuais por voz. Segundo o levantamento, 92% possui algum conhecimento da tecnologia e 87% já a utilizou ao menos uma vez.

É verdade que a tecnologia antecede o lançamento de dispositivos específicos para uso dos assistentes e que, antes disso, era possível, utilizar alguns desses assistentes de voz pelo celular, como a Siri da Apple, nos iPhones, e o Google Assistente, nos Android. Apesar disso, a pesquisa aponta que o uso aumentou e que a utilização de diferentes aparelhos também foi maior: 64% disseram estar usando mais assistentes do que antes, e 57% usam em mais aparelhos do que antes.

Está mais comum, inclusive, encontrar recursos de assistência por voz em smarTVs, além de produtos específicos para iss, como tomadas e lâmpadas que podem ser controladas por voz.

Nesta semana, Google e Amazon lançaram novidades de assistentes de voz fora do Brasil. A Amazon já confirmou os preços e a vinda desses produtos para cá, enquanto que o Google não afirmou se trará a nova versão do Nest. A empresa de Jeff Bezos, inclusive, anunciou atualizações da Alexa, o nome da inteligência por trás do sistema. Entre as pessoas ouvidas na pesquisa, 27% afirmou ter interesse em comprar um alto-falante inteligente no próximo ano.

A pesquisa da Ilumeo também aponta quais são os principais usos da tecnologia no país, sendo buscar informação, como num buscador, o mais comum, utilizado por 87%. Fazer perguntas (82%), tocar músicas (67%), enviar mensagens (60%) e ouvir notícias (55%) também estiveram entres os usos mais mencionados.