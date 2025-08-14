Google permite que usuários personalizem fontes de notícias exibidas na busca

Com a crescente integração da inteligência artificial em seus serviços, o Google está adaptando sua ferramenta de busca para incorporar a nova tecnologia e atender à demanda dos usuários.

Nesta semana, a empresa anunciou uma nova funcionalidade para permitir que os usuários personalizem a exibição das “Principais notícias” com suas fontes preferidas. Esse conteúdo é exibido sempre que um assunto em alta é pesquisado, mostrando diferentes versões publicadas por veículos jornalísticos.

A partir de agora, usuários nos EUA e na Índia poderão selecionar suas fontes favoritas (“Preferred Sources”), garantido que as notícias de seus blogs, portais esportivos ou veículos locais apareçam com maior destaque e frequências nos resultados de pesquisa. Segundo o Google, a funcionalidade será expandida para mais países nos próximos dias.

Ao escolher suas fontes preferidas, os usuários começarão a ver mais artigos desses sites nas “Principais notícias” – considerando que eles tenham publicado conteúdos novos e relevantes para a pesquisa realizada.

Como utilizar a funcionalidade

Para usar a funcionalidade, o usuário precisa buscar um tema nas notícias e clicar no ícone à direita da seção “Principais notícias”. A partir daí, ele poderá escolher as fontes desejadas e, ao atualizar os resultados, verá mais conteúdo desses sites preferidos.

As fontes escolhidas aparecerão com mais frequência nas buscas ou em uma seção dedicada chamada “De suas fontes”, localizada na página de resultados. No entanto, mesmo com a personalização, o usuário continuará vendo conteúdos de outros sites, podendo gerenciar suas preferências a qualquer momento.

Segundo testes feitos com usuários do Google Labs, mais de 50% dos participantes escolheram quatro ou mais fontes, o que indica uma avaliação positiva sobre a possibilidade de personalizar seus resultados.

Além disso, a empresa está incentivando os editores a pedirem que seus seguidores e assinantes escolham seus veículos como fontes preferidas. Para o Google, essa atualização é apenas uma das muitas maneiras de personalizar a experiência de pesquisa, ajudando os usuários a encontrarem informações mais relevantes com base nas suas preferências.