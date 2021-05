Google I/O: Conferência online para desenvolvedores começa hoje, 18

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Nesta terça-feira, 18, inicia o Google I/O, conferência para desenvolvedores que reúne as principais novidades de inovação nos produtos da empresa.

O evento tem duração de três dias, com finalização nesta quinta-feira, 20. Por conta da pandemia do coronavírus, o evento acontecerá de forma totalmente virtual e gratuita, com transmissão ao vivo diretamente da sede do Google em Mountain View, na Califórnia.

A conferência para desenvolvedores da empresa de Sundar Pichai tem como costume divulgar informações sobre os últimos lançamentos de produtos e dicas dos especialistas do Google, além de aprendizado prático.

Veja os eventos imperdíveis do primeiro dia:

Palestras

Durante a tarde de terça-feira, 18, o I/O irá promover três palestras sobre as novidades do Android, Google Play e plataformas da Web, respectivamente.

A primeira, "Novidades do Android", terá início às 17:30 no horário de Brasília. Os palestrantes são Romain Guy, Chet Haase e Dan Sandler, colaboradores da equipe do Android Toolkit e da IU do sistema Android. Eles irão discutir os recursos e melhorias mais recentes do sistema para desenvolvedores.

Já às 18h, o Diretor de Gestão de Produto no Google, Alex Musil, irá falar sobre o que há de novo no Google Play e dicas sobre como a plataforma pode ajudar na expansão de negócios.

Por último, às 18:15, três colaboradores que atuam no gerenciamento de produtos Web do Google irão falar sobre os investimentos na plataforma que já acumula mais de 5 bilhões de usuários mundiais. Durante a palestra, temas como privacidade, inovação e apoio aos desenvolvedores serão debatidos.

Workshops e mais

Às 18:30, Jeremy Walker, engenheiro de relações com o desenvolvedor no Google, irá realizar um workshop virtual para ensinar como criar seu próprio Bloco no Wear com a versão mais recente da API Tiles. O Bloco será totalmente personalizado do zero e temas como cronogramas, recursos, layouts e gráficos serão tocados.

Logo depois, Adam Argyle, engenheiro do Chrome, realizará o workshop "Criar IUs adaptadas ao usuário com consultas de mídias preferenciais" às 19:15. Os participantes irão transformar e adaptar um formulário HTML simples usando apenas CSS, "tornando-o responsivo, animado e permitindo a aplicação de temas", de acordo com a página.

Entre às 19h e 22h, o I/O aposta em diversidade com uma série de encontros virtuais entre desenvolvedores. Em alguns dos que ocorrerão na noite de terça-feira, 18, o foco é em estimular conversas entre profissionais mulheres, negros, ou latino-americanos, mas é necessário garantir seu ingresso virtual antes.

Tem alguma dúvida sobre um dos produtos Google? Garante seu ingresso virtual para os AMAs ("Pergunte qualquer coisa", em português) sobre Chrome e Web, às 18:45; Jetpack, às 19:45, ou Progressive Web Apps e Fugu, às 20h.

É possível acessar a programação completa através do site do evento.