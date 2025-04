Apple vai deslocar produção da maioria dos iPhones vendidos nos EUA para Índia até fim de 2026

Apesar da isenção de Trump sobre smartphones, laptops e outros eletrônicos das tarifas recíprocas que incidem sobre a China, a Apple pretende dobrar sua produção anual de iPhones na Índia, ultrapassando os 80 milhões de unidades, segundo o jornal americano Financial Times.

Em 2024, a empresa montou cerca de 40 milhões de iPhones no país, um aumento de 60% em comparação ao ano anterior, com um valor total de produção de cerca de US$ 22 bilhões. Hoje o país detém 20% da fabricação de iPhones mundial. Apesar disso, a China continua sendo a principal base de produção para a Apple.

A meta da Apple é abastecer completamente o mercado dos Estados Unidos com iPhones fabricados na Índia até 2026. A produção na Índia abrange agora toda a linha de iPhones, incluindo os modelos Pro de titânio.

O sucesso da Apple na Índia é impulsionado por incentivos fiscais oferecidos pelo governo indiano, que visa tornar o país um hub industrial global.

No ano fiscal encerrado em março de 2025, a Apple exportou iPhones no valor de 1,5 trilhão de rúpias (aproximadamente US$ 17,5 bilhões) da Índia. Com a produção em expansão, as exportações para os Estados Unidos também aumentaram, especialmente após o anúncio de tarifas recíprocas de Trump.

Brasil como alternativa de produção

Além da Índia, a Apple também vai adotar o Brasil como ponto de montagem para iPhones mais recentes, como o iPhone 16e, como antecipou a reportagem da EXAME. A Foxconn, em Jundiaí (SP), já monta modelos básicos de iPhones, incluindo o iPhone 13, 14, 15.

A Foxconn no Brasil opera sob regime especial que permite abatimento de impostos locais, mas até hoje essa produção nacional não resultou em queda significativa nos preços finais dos iPhones no país.