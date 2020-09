Facebook vai pagar milhares de usuários para encerrar aplicativo

Mark Zuckerberg, presidente e cofundador do Facebook, anunciou nesta semana que vai pagar milhares de usuários para cancelar seus aplicativos da rede social e do Instagram.

A medida faz parte de um estudo que procura entender o impacto da plataforma na política, a menos de dois meses para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A expectativa é que o número de participantes atinja de 200 mil a 400 mil, que deverão ficar sem acesso às plataformas até dezembro.

Segundo Zuckerberg, a pesquisa será feita em parceria com 17 pesquisadores de fora da companhia.

A jornalista Elizabeth Dwoskin capturou imagens de notificações enviadas a alguns usuários do Instagram nesta semana com informações sobre os pagamentos em troca do fim de suas contas. As opções são de US$ 10, US$ 15 ou US$ 20 por semana.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I

— Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020