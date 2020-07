Fabricius: Google lança ferramenta de tradução de hieróglifos egípcios

Encontrada por soldados franceses em 15 de julho de 1799, a Pedra de Roseta abriu as portas para a compreensão dos hieróglifos egípcios. Nesta quarta-feira, aniversário da descoberta, o Google dá mais um passo para o entendimento dessa antiga civilização, com o lançamento de uma ferramenta que aplica inteligência artificial para traduzir hieróglifos para o inglês e o árabe.

Batizada como Fabricius— em homenagem ao alemão Georg Fabricius, considerado um dos pais da epigrafia —, a ferramenta permite que qualquer pessoa conheça essa língua do passado. Uma pequena aula virtual faz uma breve apresentação dos hieróglifos egípcios, também é possível traduzir mensagens para a escrita do antigo Egito, para serem compartilhadas.

Para os pesquisadores, principalmente os iniciantes, o Fabricius facilita a tradução de textos antigos. Existem mais de mil hieróglifos diferentes, que representam ideias ou fonemas, o que torna o processo de tradução manual lenta e demorada.

O sistema foi treinado a reconhecer os hieróglifos por meio da tecnologia Auto ML Vision, que “aprende” por meio de imagens, em projeto iniciado em 2017. Ao longo dos últimos três anos, funcionários do Google trabalharam com acadêmicos do Centro Australiano de Egiptologia da Macquarie University, da Psycle Interactive e egiptologistas do mundo inteiro para identificar corretamente cada símbolo e inseri-lo na biblioteca do Fabricius.

Com essa ferramenta, pesquisadores não terão mais que consultar livros e dicionários, em busca do significado de cada um desses símbolos. Basta tirar uma foto e enviar para a nuvem, onde o Fabricius fará todo o trabalho em questão de segundos.