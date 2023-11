TV barata: 7 modelos de até R$ 2,5 mil para comprar na Black Friday 2023

Comprar um televisor não é uma tarefa fácil. Para quem não conhece o que significa cada especificação, termos como taxa de atualização de imagem, entrada de áudio óptico podem gerar uma interrogação na cabeça do consumidor.

Neste texto, aprenda como escolher o aparelho ideal para você e entenda algumas características de sete televisores de até R$ 2,5 mil para comprar nesta Black Friday.

Como escolher uma boa TV em 2023?

Escolher um televisor é uma combinação de resolução, tamanho, qualidade de imagem e som. Ter recursos inteligentes também entram para a conta. Resoluções mais altas, como 4K, tem imagens nítidas e detalhadas, as começam a chegar ao mercado 8K, mas é preciso um investimento maior.

Fique de olho no tamanho do aparelho. É um um cálculo que envolve espaço disponível e a distância que você ficará da tela. Já a qualidade de imagem e som são influenciadas por fatores como tipo de tela, brilho, contraste, ângulo de visão, taxa de atualização, suporte a HDR e som surround.

As telas OLED são melhores em qualidade de imagem, enquanto as de LCD são mais acessíveis e duráveis. Quanto ao som, muitas têm alto-falantes integrados, mas tudo pode ficar melhor com soundbars ou um home theater.

Recursos inteligentes, como conectividade à internet, acesso a aplicativos, controle de voz e integração com outros dispositivos, estão cada vez mais na moda das fabricantes.

Samsung CU8000 50': design refinado e bordas finas

A Samsung CU8000 50' possui um design refinado com bordas finas e um perfil ultrafino, facilitando a montagem. O televisor conta com painel de LED, utiliza o sistema operacional Tizen e oferece a funcionalidade do Samsung Gaming Hub.

Características da TV Samsung CU8000 50''

Com apenas 2,5 centímetros de espessura, a TV Samsung CU8000 50' é um modelo de Smart TV com resolução 4K, painel LCD VA e 50 polegadas de tamanho. Sua taxa de atualização é de 60Hz, ou seja, frequência com que o ecrã (LCD VA) muda as imagens que mostra.

Tem sistema operacional Tizen para acesso a aplicativos e serviços de streaming. Também possui integração com Alexa e Samsung Gaming Hub, plataforma que possui aplicativos Xbox Cloud Gaming e o GeForce NOW para jogar sem precisar de console.

Vem com função multitela para exibir dois conteúdos ao mesmo tempo. Isso dá a possibilidade de ver televisão e espelhar o smartphone, por exemplo.

São três entradas HDMI 2.1:

uma USB-A 3.0, tipo de conector que permite a transferência de dados e energia entre dispositivos;

um Ethernet (LAN), que conecta computadores e outros dispositivos em uma rede local ;

um ARC, que permite conectar equipamentos de áudio como uma soundbar.

Também há Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 5. O controle remoto Solarcell, o mesmo utilizado nos modelos mais caros da marca, funciona com a luz solar.

LG UQ7500 43”: qualidade de imagem e alta resolução

Não é só uma resolução em 4K que segura uma boa televisão. Também é necessário verificar o processador, a taxa de atualização e outras tecnologias associadas ao televisor. É para isso que a LG olhou ao fabricar a UQ7500.

Características da TV LG UQ7500 43”

Com resolução 4K, processador α5 Gen5 e sistema ThinQ de, é uma opção para quem é fã de uma boa qualidade de imagem, mas sem precisar colocar a mão no bolso por modelos mais avançados, com o QNED, OLED ou Nanocell da LG. Sua taxa de atualização é de 60Hz e possui conexão Bluetooth, Ethernet e Wi-Fi 802.11ac.

Conta com três portas HDMI e uma USB. Por fim, conta com um conector RF para antena e uma saída de áudio óptico, que conecta um tipo de cabo para enviar os dados de áudio, em vez de sinais elétricos, o que reduz a interferência e a perda de qualidade do som. A potência dos alto falantes somam 20W.

Entre funções que podem interessar está a possibilidade de criar cards que organizam aplicativos e serviços, facilitando o acesso a conteúdos. Entre recursos, há Alexa integrada, além de Apple AirPlay, HomeKit e Matter.

PHILIPS Smart TV 50" 4K Android Ambilight: som potente com experiência de cinema

Este modelo agrada a quem presta atenção na qualidade de imagem justamente por contar com a função Ambilight. Suporta Dolby Vision e Dolby Atmos, com o intuito de proporcionar imagens e som de cinema.

Características da TV Phillips Ambilight

A TV Phillips Android Ambilight é um modelo inteligente com uma tecnologia de iluminação ambiente, que projeta cores e efeitos na parede atrás da tela, que tem 120Hz de atualização

O AmbiLight é uma função que permite usar a televisão em três modos: de jogo, luz ambiente e adaptação à cor da parede. Também vem com um sistema operacional Android TV, o que permite o acesso a uma variedade de aplicativos da Google Play Store, como Netflix, YouTube e Spotify.

A resolução 4K UHD promete imagens detalhadas com cores vibrantes e contrastes aprimorados. Suporta Dolby Vision e Dolby Atmos, com o intuito de proporcionar imagens e som de cinema, com ajustes dinâmicos de brilho, cor e volume. A potência do áudio é de 20W, com duas caixas de faixa total de 10 W.

Especialmente projetada para gamers, a TV oferece funções como modo de jogo, HDMI 2.1, Freesync Premium PRO e VRR/ALLM, garantindo uma performance otimizada e jogabilidade fluida, sem atrasos. Além disso, conta com comando de voz integrado, permitindo o controle por meio do Google Assistant ou da Alexa.

São quatro conexões HDMI, Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda dual e Bluetooth 5.0. Entre outra estão a saída de áudio óptica, Ethernet LAN RJ-45, saída para fone de ouvido, conector de serviço, entrada de áudio E/D e antena tipo F.

TV LG 50UQ801C0SB.BWZ 50": tela grande e bom processador

O televisor 50UQ801C0SB.BWZ oferece resolução 4K UHD com o sistema operacional webOS 22 e é impulsionado pelo processador com inteligência artificial.

Características da TV LG Smart Pro 50"

O televisor da LG possui uma tela de 50 polegadas com resolução 4K UHD (3840 x 2160) e opera no sistema operacional webOS 22. É equipado com o processador α5 Gen5 AI Processor 4K, que significa que é capaz de executar operações de aprendizado de máquina em tempo real, o que permite que o aparelho otimize a qualidade da imagem e do som com base no conteúdo que está sendo exibido.

Apresenta um painel LCD/LED e suporta a exibição de imagens DTV, incluindo HDR10. Com uma frequência nativa de 60Hz e a inclusão do Filmmaker Mode, oferece uma experiência visual imersiva.

Na parte de áudio, o aparelho dispõe de uma potência de 20W distribuída em dois canais. Conta com recursos como Sound Sync, AI Sound e AI Acoustic Tuning para aprimorar a qualidade sonora.

Em termos de conectividade, possui múltiplas entradas, incluindo 2 USB e 3 HDMI, juntamente com uma entrada RF, uma saída digital óptica, e suporte para LAN, Wi-Fi e Bluetooth.

Entre as funcionalidades adicionais, o televisor é equipado com ThinQ AI, integração com Google Assistente e Alexa, suporte a Apple HomeKit e Airplay 2, além de recursos como Painel de Controle, OCF, HGIG, Conteúdos 360 VR, Music Player e acesso ao LG Content Store. Oferece ainda opções como Screenshare, Modo Hotel, Navegador e Reprodutor de Áudio Bluetooth.

Smart TV 42” Philco LED PTV42G52RCF Roku: experiência visual

O grande diferencial do produto está ligado a tela. Não é 4K, mas seu tempo de resposta e o brilho da tela mostram que a televisão pode entregar boa qualidade de imagem.

Características da TV Smart TV 42” Philco LED PTV42G52RCF Roku 42"

A Smart TV 42” Philco LED PTV42G52RCF Roku é feita para quem busca uma experiência visual de alta qualidade. Com resolução FHD (1920 x 1080), oferece imagens nítidas e detalhadas.

Seu tempo de resposta de 8,0 ms contribui para a melhoria da clareza e suavidade da imagem, especialmente em cenas de movimento rápido. O amplo ângulo de visão de 170° (H) x 170° (V) permite uma visualização clara, mesmo a partir de diferentes ângulos, ideal para situações em que várias pessoas assistem à TV simultaneamente.

Com um brilho de 220 cd/m², a tela se destaca em ambientes bem iluminados. O contraste dinâmico de 3.000.000:1 aprimora a distinção entre as partes mais claras e mais escuras da imagem, contribuindo para uma representação mais realista.

A frequência da tela de 60Hz, padrão para a maioria das TVs, garante uma atualização suficiente da imagem por segundo, mantendo a qualidade visual em diversos conteúdos.

Quanto ao áudio, tem dois alto-falantes de 10 W, totalizando 20W, assegura um som claro e forte, e tem Dolby Audio.

A Smart TV 42” Philco LED PTV42G52RCF Roku oferece três entradas HDMI, sendo duas convencionais e uma HDMI (ARC), possibilitando conectar consoles de videogame, players de Blu-ray e decodificadores de TV a cabo.

Possui duas entradas USB 2.0 e um RF para conectar uma antena de TV ou um cabo de TV. Inclui uma entrada áudio óptico e outra uma Ethernet.

A presença da entrada P2 amplia as possibilidades de áudio, permitindo a conexão de amplificadores e periféricos. Por fim, a P2 (RCA) atende a dispositivos mais antigos, possibilitando a conexão através de cabos RCA para áudio e vídeo, através do adaptador correspondente.

TV TCL C725: resolução e sistema operacional Google

A televisão da TCL tem como ponto positivo sua resolução 4K, além de acompanhar o sistema Google incluso. Isso significa que o aparelho já vem com Google assistente e outras funções disponibilizadas pela big tech americana.

Características da TV TCL C725

A TV TCL C725 apresenta uma resolução 4K (3840x2160 pixels). Isso proporciona imagens nítidas e detalhadas em diversas atividades, como assistir a filmes, jogar videogames ou navegar na web.

Com uma taxa de atualização de 60 Hz, a tela é atualizada 60 vezes por segundo, garantindo uma experiência visual mais fluida, especialmente em conteúdos com movimentos rápidos.

Equipada com um painel QLED que utiliza a tecnologia Quantum Dot, a TV exibe uma gama de cores mais ampla. Além disso, suporta tecnologias de imagem como Dolby Atmos, Dolby Vision e HDR 10 Plus, aprimorando a qualidade do som e da imagem. O Dolby Atmos cria um som tridimensional, enquanto o Dolby Vision e o HDR 10 Plus melhoram o contraste e a cor das imagens.

A TV tem sistema operacional Google TV, uma plataforma de integração de mídias que simplifica o acesso a conteúdos de várias plataformas de streaming em uma única interface. Também há Google Assistente e Chromecast incluso.

Os alto-falantes são bons, mas são dois de 9,5W, enquanto as outras citadas são de 10W.

Oferece três entradas HDMI, sendo duas HDMI 2.0 e uma HDMI 2.1. A TV permite a conexão de dispositivos como consoles de videogame, players de Blu-ray e decodificadores de TV a cabo. Também conta com duas entradas USB, uma delas sendo USB 3.0 e a outra USB 2.0.

Inclui uma porta LAN (Ethernet), que permite a opção de conectar a TV à sua rede. Além disso, possui uma saída de áudio digital (ótica), permitindo a conexão a um sistema de som surround ou a uma barra de som para uma experiência de áudio aprimorada.

O aparelho disponibiliza uma saída para fone de ouvido. Inclui Wi-Fi e Bluetooth 5.0, possibilitando a conexão de dispositivos como fones de ouvido Bluetooth e acesso à Internet sem a necessidade de cabos.

Samsung T4300 32”: sistema operacional e bom processador

O modelo Samsung T4300, de 32 polegadas, possui o Tizen, que promove conectividade entre dispositivos da marca sul-coreana. Tem compatibilidade com Apple TV e AirPlay 2, além de ter espelhamento de tela. O processador de imagem Hyper Real ajusta contraste, cor e nitidez.

Características da TV Samsung T4300 32"

A TV Samsung T4300 32" possui uma tela LED. A tecnologia proporciona tons de preto mais naturais, resultando em uma imagem mais nítida e viva em comparação às LCD convencionais. Sua resolução HD de 1366x760 pixels oferece uma qualidade de imagem em alta definição.

A frequência de 60Hz assegura uma transição suave entre os quadros de imagem, especialmente em cenas de ação e videogames. O sistema operacional Tizen proporciona uma navegação rápida e fluida por todos os recursos e aplicativos, promovendo a conectividade entre os dispositivos Samsung.

Utiliza o processador de imagem Hyper Real, desenvolvido pela própria Samsung. Esse componente tem a função de aprimorar a qualidade da imagem, ajustando o contraste, a cor e a nitidez. O resultado desse processo é a obtenção de imagens mais realistas e detalhadas na tela da TV.

Além disso, a TV possui conectividade Wi-Fi, permitindo o acesso à internet, download de aplicativos e a transmissão de conteúdos de dispositivos inteligentes.

Suas diversas conexões, como duas HDMI, uma USB, RF, LAN e áudio digital óptica, possibilitam a transmissão de vídeo e áudio de diferentes fontes.