Samsung Galaxy S21 FE: quanto vale a pena pagar na Black Friday 2024?

O Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) é uma das opções mais procuradas para quem deseja um smartphone premium a um preço mais acessível. Mesmo após o lançamento de modelos mais recentes, ele continua relevante pelo ótimo desempenho e recursos avançados. Durante a Black Friday 2024, o Galaxy S21 FE pode ser encontrado com descontos significativos, tornando-se uma excelente escolha para quem quer qualidade sem pagar valores exorbitantes. Confira o que ele oferece e qual preço vale a pena pagar.

O que o Samsung Galaxy S21 FE oferece?

O Galaxy S21 FE é equipado com o processador Snapdragon 888, que garante alto desempenho para jogos, multitarefas e aplicativos exigentes. Ele está disponível em versões com 6 GB ou 8 GB de RAM, o que permite uma experiência fluida mesmo em atividades mais intensas.

A tela Dynamic AMOLED 2X de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, é um dos destaques do modelo. Ela oferece cores vibrantes, ótima nitidez e excelente fluidez para vídeos, redes sociais e navegação.

O conjunto de câmeras também merece atenção, com uma lente principal de 12 MP, uma ultra-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 8 MP, que oferece zoom óptico de até 3x. A câmera frontal de 32 MP é ideal para selfies e videochamadas de alta qualidade.

A bateria de 4.500 mAh garante autonomia para um dia inteiro de uso moderado, e o suporte ao carregamento rápido de 25W oferece praticidade para recarregar rapidamente o dispositivo.

Quanto vale a pena pagar?

O preço de lançamento do Galaxy S21 FE no Brasil foi de R$ 4.499, mas ele pode ser encontrado por valores mais baixos atualmente. Na Black Friday 2024, o modelo de 128 GB de armazenamento teve um pico de valorização nos últimos dias e pode ser encontrado por R$ 3.299.

Além de descontos diretos, muitas lojas devem oferecer condições especiais, como cashback, cupons de desconto ou acessórios inclusos, como fones de ouvido ou capas protetoras. A Black Friday é o momento ideal para aproveitar essas vantagens e garantir o melhor custo-benefício.

Para quem o Galaxy S21 FE é ideal?

O Galaxy S21 FE é perfeito para quem busca um smartphone com desempenho premium e um preço mais acessível do que os modelos topo de linha. Ele atende bem a usuários que priorizam qualidade de tela, bom desempenho e uma experiência fotográfica equilibrada.

Se você já possui um modelo intermediário ou mais antigo e deseja fazer um upgrade sem gastar tanto quanto em um Galaxy S23 ou S24, o S21 FE é uma excelente escolha. Para quem procura recursos mais avançados, como câmeras de maior resolução ou design dobrável, modelos mais recentes podem ser considerados.

Como garantir o melhor negócio?

A Black Friday 2024 é uma oportunidade única para adquirir o Galaxy S21 FE com um bom desconto. Monitore os preços em diferentes varejistas e utilize aplicativos de alerta de ofertas para acompanhar as promoções. Prefira lojas confiáveis e fique atento a condições especiais, como parcelamento sem juros e frete grátis.

Se você busca um smartphone com ótimo desempenho, recursos avançados e um preço competitivo, o Galaxy S21 FE é uma escolha segura. Com as ofertas da Black Friday, você pode adquirir um aparelho premium com economia e garantir um excelente custo-benefício.