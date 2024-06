Como agendar uma viagem no Uber

Antes um app dedicado apenas a encomendar corridas na hora da necessidade, o Uber evoluiu bastante desde a sua entrada no Brasil, em 2014. Hoje, ele faz entregas e, dependendo da região, até compras no supermercado.

Um recurso bastante útil do aplicativo de transporte privado é o agendamento de corridas. Tem um voo no dia seguinte e já quer deixar a saída para o aeroporto marcada? O Uber faz isso e muito mais. Veja a seguir como tirar o máximo deste recurso.

Como agendar viagem no Uber

O agendamento de corridas pelo Uber é bastante simplificado, contando com um acesso rápido dentro do próprio aplicativo. Para isso, faça o seguinte:

Abra o aplicativo Uber em seu smartphone e, na tela principal, encontre a opção “Reserve”: ela fica logo abaixo da busca por endereços (no campo “Sugestões”), ao lado direito no meio da tela

Na tela seguinte, escolha "Reservar uma viagem", inserindo seu local de partida e seu local de destino. Em seguida, você será questionado sobre o dia e a hora que deseja viajar, junto de uma estimativa do horário de chegada

Toque em “Avançar” para ser levado à tela de opções de carona: aqui, você selecionará a categoria da carona (UberX, Uber Comfort, Uber Black etc.), o que altera o preço final

Uma vez decidido, finalize no botão “Reservar [nome da categoria]”

Pronto! Sua viagem estará agendada e o próprio app lhe enviará lembretes do percurso horas e minutos antes do horário marcado.

Alternadamente, você também pode agendar uma viagem pelo computador. Basta acessar o site da Uber de um navegador (“uber.com”, sem as aspas e nada de “br”) e fazer o login em sua conta. Na tela seguinte, você será imediatamente questionado sobre endereços de partida e chegada e, abaixo destas opções, um seletor permitirá que você viaje “agora” ou defina um dia e horário.

Como agendar uma viagem para casa

O agendamento de viagens pelo Uber funciona apenas para uma carona.O que isso significa, na prática, é que você só vai fazer o agendamento da “ida”. Mas convenhamos, todos nós precisamos “voltar” e, para isso, um novo agendamento se faz necessário.

Felizmente, o processo é o mesmo da dica anterior. E no caso de você, digamos, buscar um agendamento do trabalho para casa, basta apenas que você tenha seu endereço residencial salvo no seu perfil, dentro do app, selecionando-o durante a busca por destinos no agendamento.

Para salvar seu endereço residencial no Uber, faça o seguinte:

Abra o app do Uber em seu smartphone e, na tela inicial, toque na sua foto de perfil, no canto inferior direito

Em seguida, acesse a opção “Configurações”. Na tela seguinte, você poderá armazenar endereços de interesse, incluindo o residencial

Uma vez que o endereço esteja salvo no seu perfil, basta seguir o mesmo processo da dica anterior para agendamento, selecionando a opção “Casa” (ou como você tenha nomeado seu endereço residencial) na busca por destinos.

Como ver ou cancelar uma viagem agendada no Uber

A fim de conferir o agendamento, se está tudo em ordem, e controlar a sua ansiedade para viajar? O Uber também oferece essa possibilidade. De forma bem simples, faça todo o processo de agendamento que mostramos mais acima. A partir daí, faça o seguinte:

Abra o app e toque na opção “Atividade”, no canto inferior direito

Na tela seguinte, você verá todas as viagens que fez pelo aplicativo e, caso tenha alguma viagem agendada, ela será exibida no topo da lista, em um campo dedicado a ela

Neste mesmo caminho, você pode tocar na descrição da viagem agendada para editá-la (caso algum imprevisto tenha forçado você a mudar de horário) ou cancelá-la (caso a viagem não seja mais necessária).

Vale citar que, em caso de cancelamento, as tarifas costumeiras do Uber ainda podem ser aplicadas.

