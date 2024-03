5 celulares com carregamento por indução (sem fio)

Antes um recurso disponível apenas aos modelos mais avançados – e a quem pudesse pagar por eles – a recarga de bateria por indução vem se tornando uma função cada vez mais popular em smartphones intermediários e até alguns modelos de base.

Veja quais são os celulares que você pode adquirir hoje que possuem o recurso de recarregar apenas pela aproximação de uma superfície com suporte e até compartilhar energia com os amigos:

O que é a recarga por indução?

Antes de mais nada, é importante mostrarmos o que é a essência da recarga por indução de um celular: em termos bem resumidos, trata-se da ação de recuperar a carga da bateria de um aparelho apenas aproximando-o de uma superfície que tenha suporte a essa tecnologia.

Mais além, alguns aparelhos com essa capacidade conseguem compartilhar a energia que têm com outros dispositivos – pense naquele seu amigo que ficou sem bateria no bar e agora não tem como chamar um carro pelo app para levá-lo para casa.

A grande conveniência deste recurso é livrar você da necessidade de levar cabos variados por aí. É bem verdade que a universalização dos conectores e fios está bem encaminhada, mas até isso acontecer de forma definitiva, estamos sujeitos a não ter como recarregarmos nossas energias em horas potencialmente problemáticas. Daí a recarga por indução.

O que é o “Padrão Qi” de carregador sem fio?

O Qi (pronuncia-se “chee”, do idioma chinês: a tradução é “força vital”) foi introduzido em 2009 e é o padrão de tecnologia de recarga por indução mais reconhecido e mais usado pelas fabricantes de smartphones no mundo, devido à simplicidade de seu funcionamento.

Na prática, você só precisa que seu aparelho seja equipado com uma superfície com capacidade de transferência eletromagnética de energia – hoje, marcas famosas como Samsung, OnePlus, Google e Huawei, para citar algumas, têm vários aparelhos compatíveis com este recurso.

O iPhone – que normalmente foge de tecnologias abertas por uma política da Apple – não usa o Qi diretamente, mas seus acessórios da linha MagSafe trazem certificação para compatibilidade com este formato também, então neste ponto, você não terá nenhum problema caso troque de sistema, indo do Android para o iOS ou vice versa.

Quais são as vantagens e desvantagens da recarga por indução?

Como dissemos no começo do texto, a recarga por indução, inicialmente, era destinada aos smartphones mais “premium” e, obviamente, o preço mais alto destes modelos significa que apenas uma parcela do público consumidor teve acesso à ela.

Percebendo a conveniência que ela traz e, acima de tudo, a possibilidade de novas linhas de produtos e negócios que ela permite criar, as fabricantes de tecnologia optaram por disponibilizar o recurso em celulares mais baratos, essencialmente ampliando a gama de benefícios (e alguns sacrifícios) trazida por esta tecnologia, tais como…

Ausência de cabos

Obviamente, o benefício mais notável da recarga por indução é fazer com que você não precisa levar consigo um cabo USB na mochila ou bolsa. Apesar de serem bem fáceis de se transportar, é meio incômodo deixar fios pendurados entre seus outros pertences – fora a necessidade de encontrar saídas de energia (tomadas no metrô, conectores compatíveis em desktops e notebooks etc.) que, por si só, já é algo bem trabalhoso.

Mais acessórios para comprar

Apesar do foco estar nos celulares e tablets, a recarga por indução serve a uma gama imensa de aparelhos tecnológicos: hoje em dia, diversas empresas desenvolvem produtos específicos para esta finalidade – carregadores de aproximação com suportes extras, por exemplo, permitem que você recarregue smartphones, smartwatches e fones de ouvido sem fio ao mesmo tempo, economizando tempo e espaço em sua mesa.

Menos custos com assistência técnica

Conectores USB têm um problema comum a todos os formatos: o simples ato de inserir e remover um cabo lhe causa desgaste. Com o tempo, esse desgaste se acumula e o conector deixa de funcionar de forma eficaz, forçando você ou a comprar um cabo novo, ou contratar uma assistência técnica (no caso do problema ser não no cabo, mas na entrada do seu aparelho).

A recarga por indução, por outro lado, requer apenas que você aproxime as duas superfícies compatíveis para que a transferência energética ocorra automaticamente, sem que você precise fazer qualquer coisa. O smartphone chegou a 100% de carga? Alguns carregadores “entendem” isso e cortam o fornecimento sozinhos, notificando o usuário do fim da recarga.

E convenhamos, serviços de assistência técnica para produtos tecnológicos tendem a ser bem caros, então é sempre bom economizarmos dinheiro para quando eles realmente são necessários.

Recarga lenta é uma desvantagem

Outra tecnologia recente que envolve a bateria de dispositivos é a chamada “recarga rápida”. O nome é bem auto explicativo: recargas maiores de energia, em menos tempo de aparelhos presos à tomada.

Entretanto, embora cuidem de um mesmo problema – a ausência de energia de um aparelho – hoje são raros (e caros) os carregadores por indução que oferecem uma recarga veloz. Normalmente, um dos sacrifícios da ausência de cabos USB é justamente a velocidade, então é quase certo que seu celular ficará em cima da superfície indutiva por mais tempo do que ficaria se estivesse ligado à tomada.

Acessórios vendidos separadamente (e benefícios “trancados”)

Embora a aquisição de acessórios para recarregar vários aparelhos por indução seja uma vantagem, é preciso lembrar que você terá que, bem, comprar ditos acessórios que carreguem sem fio. E eles não são muito baratos, embora sejam populares: uma busca rápida pelos modelos mais simples listam preços a partir de R$ 70, em média.

Outro problema trazido por isso é o isolamento das maiores vantagens em propriedades intelectuais. É mais fácil explicar por meio de exemplos: a Apple mantém a capacidade de 15 watts (W) para recarga por indução via acessórios originais da empresa (a linha MagSafe que mencionamos mais acima). Embora a empresa aceite suportar produtos de outras marcas e companhias, caso você prefira um modelo terceirizado, essa potência de recarga é reduzida pelo menos à metade.

No caso de empresas como Apple ou Samsung, sabemos como isso pode ser complicado, já que o valor de acessórios originais de fabricantes tende a ser várias vezes mais alto que marcas menos conhecidas. Em outras palavras: se quiser tirar benefícios plenos, terá que gastar mais dinheiro.

5 aparelhos com recarga sem fio

Confira alguns dos modelos disponíveis no mercado que já oferecem carregamento sem fio:

iPhone 15

A Apple implementou a tecnologia MagSafe em seus smartphones em outubro de 2020, ano em que a fabricante californiana lançou o iPhone 12. Desde então, todas as iterações do principal produto da empresa contam com a tecnologia, que vêm melhorando sua capacidade a cada ano, tornando-se mais estável e mais inteligente.

Atualmente, o iPhone 15 é o aparelho mais recente a contar com o recurso, e é quase certo que a Apple vá levar a função ao iPhone 16, esperado para o segundo semestre de 2024.

Samsung Galaxy S24

O aparelho mais recente da Samsung também traz a recarga por indução, suportando tanto carregadores proprietários (vendidos separadamente) e de terceiros. O ponto de atenção é que, ao contrário da Apple, nem toda a família Galaxy de produtos conta com o benefício.

Normalmente, a fabricante sul-coreana reserva a recarga por indução para seus aparelhos mais “linha de frente”: Galaxy S e os smartphones dobráveis (veja mais abaixo) certamente trazem o benefício em sua totalidade – todas as versões de cada aparelho o têm.

Entretanto, linhas como a Galaxy A trabalham somente com a recarga cabeada, sem suporte à função de indução.

Motorola Edge 40

Assim como suas principais concorrentes, a Motorola também introduziu a recarga por indução no Edge 40, oferecendo 15 W de potência para recarga em acessórios originais. Nesta parte, a Motorola tem até soluções que aceleram o processo de recarga, com um carregador sem fio trazendo potência de 50 W…por aproximadamente R$ 250.

Xiaomi 13

Uma das mais populares marcas chinesas, a Xiaomi é uma das pioneiras na oferta de recarga por indução e, com o Xiaomi 13 (e o recém-anunciado Xiaomi 14), não seria diferente: o principal smartphone da fabricante asiática vem com suporte à recarga por indução a 30 W de capacidade, sendo a empresa com maior velocidade de recarga desta lista.

Galaxy Z Flip5 5G e Galazy Z Fold5 5G

Na linha de smartphones de tela dobrável, a Samsung volta à lista com o Z Flip5, com sua capacidade de recarga por indução a 12 W. Seu irmão maior, o Z Fold5, também conta com o recurso – até um pouquinho mais de capacidade, trabalhando a 15 W de potência.

