Galaxy S23 ou Galaxy S23 FE: qual celular vale mais a pena?

Todo ano, a Samsung atualiza sua principal linha de smartphones e, com a chegada do Galaxy S24 em 2024, uma vantagem se apresentou aos consumidores, que viram os preços da linha de 2023 – especificamente, o Galaxy S23 e sua edição revisada, o Galaxy S23 FE (Fan Edition) – passarem por uma redução de preços.

Entretanto, a marca da sul-coreana é tão cheia de produtos que alguns consumidores podem ficar confusos sobre qual modelo é o melhor, e a resposta para isso é bem simples: depende. Os aparelhos atendem a públicos específicos então, para uma decisão mais informada, é interessante que você conheça os pontos fortes e fracos de cada um, como por exemplo…

Galaxy S23 x Galaxy S23 FE: qual é o melhor?

Tela

À primeira vista, o Galaxy S23 e o Galaxy S23 FE têm telas bastante similares. Entretanto, uma análise mais minuciosa aponta algumas diferenças que indicam vantagens de um sobre o outro. Para começar, ambos têm certificação IP68 de proteção contra poeira e água, além dos dois contarem com a tecnologia OLED.

O Galaxy 23 conta com um display menor (6,1 polegadas, contra 6,3 de seu irmão caçula) e os encaixes de câmeras e bordas são mais grossos nele. Entretanto, a proteção contra choques é mais consistente no Galaxy S23, que conta com a tecnologia Gorilla Glass Victus 2, comparado ao Galaxy S23 FE, que vem com a Gorilla Glass 3.

Câmera

Se você quer um aparelho para usar e abusar de fotografias, então talvez o Galaxy S23 seja mais conveniente para você: os dois aparelhos contam com três sensores traseiros, sendo um principal de 50 megapixels (MP) e um secundário grande angular de 12 MP.

É no terceiro sensor que o Galaxy S23 tem vantagem sobre o Galaxy S23 FE: ambos trazem sensores teleobjetivos para fotos em profundidade, mas o primeiro tem 10 MP de resolução, versus 8 MP do segundo. No dia a dia, isso não tem tanta diferença, mas fotos em alta aproximação à noite, por exemplo, podem sair melhores ou piores dependendo de qual celular você escolher.

Bateria

O tamanho das baterias de cada um pode até sugerir uma desvantagem do Galaxy S23 em relação ao Galaxy S23 FE, mas apostar nisso seria um erro: embora o primeiro modelo tenha uma célula menor (3.900 miliampere-hora – ou mAh – versus 4.500 mAh) que a do segundo, a distribuição e gerenciamento de energia são mais eficientes nele.

Em testes práticos, o Galaxy S23 passou das 13 horas de duração em uso contínuo médio (leia “ver vídeos no TikTok ou Instagram e buscar conexões de dados ou wi-fi o tempo todo”), enquanto a versão FE mal cruzou a linha das 10 horas.

Ambos os dispositivos têm suporte à recarga cabeada de 25 W e tecnologia de alimentação rápida de energia, mas o tempo de cada um também coloca o Galaxy S23 em vantagem, indo de 0% a 100% em aproximados 80 minutos, versus 95 minutos em média do Galaxy S23 FE.

Processamento e Memória RAM

No que tange à memória e armazenamento, os dois smartphones têm ofertas exatamente iguais: são 8 GB de RAM e opções de 128 GB ou 26 GB de espaço para apps, fotos, vídeos, músicas e dados sistêmicos.

É no processamento destas capacidades que reside a diferença: o Galaxy S23 conta com processador Snapdragon 8 de segunda geração (Qualcomm). Já o Galaxy S23 FE vem com um chipset reduzido – Snapdragon 8 de primeira geração no exterior, e Exynos 2200 no Brasil.

Na prática, os dois seguram bastante desempenho em trabalhos multitarefas ou a abertura e carregamento de apps mais pesados. Mas em termos de puro poder de processamento, o Galaxy S23 tem uma leve vantagem.

Ficha técnica: Galaxy S23 x Galaxy S23

Galaxy S23

Processador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Memória : 8 GB

Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

Câmeras : Kit Traseiro: 50 MP (principal) / 12 MP (grande angular) / 10 MP (teleobjetivo) Kit frontal: 12 MP

Bateria : 3.900 mAh

Conexão: 5G

Galaxy S23 FE

Processador : Samsung Exynos 2200

Memória : 8 GB

Armazenamento : 128 GB / 256 GB

Câmeras Kit traseiro: 50 MP (principal) / 12 MP (grande angular) / 8 MP (teleobjetivo) Kit frontal: 12 MP

Bateria : 4.500 mAh

Conexão: 5G

