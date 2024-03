Quais celulares da Xiaomi vão receber o sistema HyperOS?

No começo de fevereiro, a fabricante chinesa Xiaomi confirmou a chegada do sistema operacional HyperOS aos seus produtos no Brasil. Embora o foco seja o setor de smartphones, a ideia da empresa é apostar em uma segurança mais robusta e que traga maior conectividade entre todas as suas linhas de venda – o que inclui tablets, soluções em áudio e casa inteligente, entre outros.

Entretanto, a substituição da MIUI, a interface que a Xiaomi vem usando desde 2010, envolve quase toda a sua gama de smartphones, e como as opções de compra da chinesa no país são bem variadas, reunimos em uma lista todos os aparelhos que serão contemplados com o novo sistema – vale citar: no exterior, alguns modelos já contam com a atualização do HyperOS pronta para download, então sua chegada por aqui pode vir mais cedo do que você possa esperar.

HyperOS: o que é e quando chega?

O HyperOS é um novo sistema operacional desenvolvido pela Xiaomi e que, inicialmente, será a base de todos os smartphones da empresa. A ideia, porém, é expandir a oferta para que ele contemple todas as linhas de produtos da empresa, assim formando um ecossistema conectado que permitirá mais inteligência na execução de certas tarefas. Tal qual sua predecessora – a MIUI – o HyperOS é baseado no Android, do Google.

Em termos práticos, pense em como você consegue espelhar a tela do seu smartphone na smart TV. Hoje, já é possível fazer isso desde que o sistema do televisor e o do dispositivo a se conectar a ela tenham esse suporte. Como o HyperOS seria o sistema único em ambos os produtos, essa interoperabilidade seria mais simplificada. Outros benefícios seriam, por exemplo, o controle de dispositivos da chamada “casa inteligente” pelo smartphone sem precisar de aplicativos de terceiros, algo que hoje é uma necessidade.

Quanto à sua chegada, ainda não há uma afirmação mais certeira: a Xiaomi prometeu que sua implementação se dará “ao longo” do primeiro semestre de 2024. Entretanto, a empresa também já admitiu que o lançamento global do smartphone Xiaomi 14 – especulado para o final de fevereiro – marcará a “morte” da MIUI, então podemos especular ao menos um início da vida do novo sistema em março.

Quais são as novidades e benefícios do HyperOS

Trocar a MIUI pelo HyperOS não é somente a alteração de uma sigla na hora de ligar o aparelho: segundo a Xiaomi, o novo formato traz diversas melhorias de desempenho e gerenciamento de memória e processamento, o que na prática se traduz para respostas mais rápidas e mais intuitivas do seu smartphone.

Isso é especialmente benéfico na já mencionada conectividade (pelo sistema proprietário da empresa, chamado “HyperMind”) com outros dispositivos: pareamentos – sejam eles via bluetooth ou wi-fi – tendem a ser instáveis e uma experiência satisfatória depende de muitos fatores. Se um smartphone conectado a uma TV, por exemplo, ter gargalos de memória, então a resposta dos comandos na TV também serão mais lentas, por exemplo.

Há também que se considerar que o HyperOS é inteiramente baseado no Android 14, que o Google desenvolveu com o objetivo específico de abraçar os avanços recentes em inteligência artificial (IA). Naturalmente, o novo sistema da Xiaomi também deve tirar ganhos desta parte, fazendo com que um aparelho “aprenda” seus hábitos de uso e se otimize de forma a oferecê-los mais rapidamente e de maneira mais consistente.

Finalmente, a segurança – que sempre foi um ponto forte da Xiaomi – também deve contar com diversos aprimoramentos: no HyperOS, a chinesa implementou o protocolo TEE de proteção de dados, assegurando que as informações mais sensíveis do usuário (senhas e credenciais de acesso, biometria ou históricos de navegação e uso de apps, por exemplo) sejam devidamente resguardadas dentro do aparelho, dificultando o compartilhamento delas com terceiros.

Quais serão os aparelhos que receberão o HyperOS?

Apesar de um lançamento “oficial” ter acontecido apenas em fevereiro, alguns aparelhos da Xiaomi já contam com a atualização para o HyperOS desde o final de janeiro, como é o caso da nova linha Redmi Note 13. Isso dito, veja abaixo a lista primária de smartphones que vão receber o novo sistema:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Xiaomi Pad 6

Lembrando que essa é apenas a lista primária, e outros lançamentos da empresa podem entrar neste rol de dispositivos ao longo do ano. Vale citar também que a atualização não chegará ao mesmo tempo para todos eles, mas sim será distribuída de forma gradual, conforme programado pela própria Xiaomi, o que nos leva ao ponto seguinte…

Como saber se o seu aparelho Xiaomi receberá o HyperOS?

Existem duas formas de descobrir se o seu aparelho – seja ele da própria Xiaomi ou de alguma de suas subsidiárias (Redmi e POCO) – vai receber a atualização que introduzirá o HyperOS à sua rotina.

A primeira, e mais óbvia, é uma velha conhecida dos usuários Android: no menu de configurações do seu aparelho, dentro da opção “Sobre o telefone” (o nome pode variar, mas é sempre algo nestas linhas), o seu próprio celular vai rodar uma busca por qualquer atualização de sistema disponível naquele momento.

O problema é justamente no final do parágrafo: “disponível naquele momento” indica apenas se há ou não uma atualização na hora em que você faz essa busca, mas não responde nada sobre updates futuros (ou a ausência deles). Para isso, no entanto, a Xiaomi desenvolveu uma solução mais amigável, chamada…

MIUI Downloader & HyperOS

O MIUI Downloader & HyperOS é um aplicativo dedicado que a Xiaomi já distribui por meio da Play Store do Android (link para download) e, na prática, assim que instalado e aberto, ele executa uma varredura, analisando todos os aspectos do seu dispositivo, desde a versão instalada do sistema operacional até dados de hardware.

Com base nisso, ele consegue determinar se o seu aparelho estará apto a receber a atualização do HyperOS, quando ela chegar.

Lembra-se, no lançamento do Windows 11, que a Microsoft criou um app que avalia a capacidade do seu notebook ou desktop de instalar o sistema operacional? Mesmo processo, só que com alguns benefícios a mais: o MIUI Downloader & HyperOS não apenas vai dizer se seu aparelho pode ou não receber a nova interface, como permite que você crie alarmes e notificações específicas para quando o update estiver disponível para download e instalação.

Uma vez disponibilizado, basta você executar os passos normais que já mencionamos (Configurações > Sobre…) e seguir os passos conforme eles aparecerem na tela.