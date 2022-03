Epic Games compra Bandcamp, site de streaming para artistas independentes

A Epic Games anunciou nesta quarta-feira, 2, que adquiriu o Bandcamp, uma plataforma e loja de música onde a comunidade apoia diretamente os artistas independentes.

Em um comunicado à imprensa, a Epic Games disse que "o Bandcamp desempenhará um papel importante na visão da Epic de construir um sistema de lojas para criadores de conteúdo, tecnologia, jogos, arte, música e muito mais". Ethan Diamond, cofundador e CEO do Bandcamp, disse que sua plataforma continuará operando de forma independente e liderando sua equipe como antes.

“Os produtos e serviços dos quais você depende não vão a lugar nenhum, continuaremos a construir o Bandcamp em torno de nosso modelo de receita de artistas em primeiro lugar (onde os artistas ganham em média 82% de cada venda). [Artistas], você ainda terá o mesmo controle sobre como entregar sua música, o Bandcamp Fridays continuará como planejado, e o Daily continuará destacando as músicas diferentes e incríveis do site”, explicou Diamond.

“No entanto, nos bastidores, estamos trabalhando com a Epic para expandir internacionalmente e avançar no desenvolvimento do Bandcamp. Desde o básico, como nossas páginas de álbuns, aplicativos móveis, ferramentas de merchandising, sistema de pagamento e funções de pesquisa e descoberta, até iniciativas mais recentes, como nossos serviços de impressão em vinil e transmissão ao vivo".

Apesar do comunicado, não está claro qual é o plano no pós-aquisição e nem a função dentro do ecossistema da Epic Games que o Bandcamp irá desempenhar. Mas, certamente, com o caixa da gigante disponível, a plataforma de música terá a chance de explorar muito mais o mercado no qual atua. Possibilitando, quem sabe, até uma representação no Brasil.