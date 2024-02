Entenda por que a Nintendo pode ter adiado o lançamento do Switch 2

Nesta segunda-feira, 19, burburinhos do fim de semana sobre um suposto adiamento do console Switch 2 impactaram as ações da Nintendo, que caíram 5,84% pela manhã. Até o momento, a informação foi confirmada através de fontes de pelo menos três veículos jornalísticos, incluindo a americana Bloomberg, mas a empresa japonesa não fez qualquer tipo de anúncio.

Segundo o jornalista brasileiro Pedro Henrique Lutti Lippe, do podcast "O X do Controle", cinco pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram que o sucessor do Nintendo Switch sairá no primeiro semestre de 2025. Anteriormente, rumores indicavam que o game estaria disponível já no final de 2024.

O Nintendo Switch é um dos consoles mais vendidos da história, perdendo apenas para o PlayStation 2. Cerca de 154 milhões de unidades já foram vendidas desde seu lançamento em março de 2017. Garantir que o sucessor será tão grande quanto o original, portanto, é um dos desafios do gigante japonês.

Por que a Nintendo adiou o lançamento do Switch 2?

A Nintendo teria decidido adiar a chegada do produto para desenvolver jogos que devem ser lançados junto com o console. A informação foi confirmada posteriormente por fontes escutadas pelos portais Eurogamer e VGC, além da americana Bloomberg.

“O lançamento do console no início do próximo ano – mas ainda dentro do próximo ano financeiro – é projetado para garantir que a linha de lançamento do Switch 2 apresente o maior número possível de títulos, entende a Eurogamer”, escreveu o portal.

Segundo a Bloomberg, a Nintendo teria avisado editores de jogos que a próxima geração do Switch será adiada até "os primeiros meses de 2025". Portanto, tudo indica que o Switch 2 pode ser anunciado em março de 2025 e lançado no ano seguinte.

